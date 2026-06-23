Bruselas asume el reajuste militar de EEUU en Europa y urge a cubrir brechas para no "invitar" a un ataque de Putin

El comisario europeo de Defensa, Andrius Kubilius, ha advertido de que Europa debe sustituir con urgencia las capacidades militares que Estados Unidos retirará progresivamente del continente, esgrimiendo que de no hacerlo supondría "una invitación abierta" para que el presidente ruso, Vladimir Putin, "ponga a prueba" la disuasión de los aliados europeos.

Así lo ha hecho durante su intervención este martes en la Cumbre Europea de Defensa y Seguridad 2026, que se celebra este martes y miércoles en Bruselas, en la que ha respaldado el concepto de 'OTAN 3.0' planteado la semana pasada por el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, que reclama que los europeos asuman el liderazgo de la defensa convencional del continente mientras Washington reorienta sus capacidades hacia otras regiones del mundo.

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"América trasladará capacidades, especialmente capacidades materiales, a otras partes del mundo. Y tenemos que estar preparados. Esto podría no ocurrir en un futuro lejano. Podría ser pronto. Nos enfrentamos ahora al urgente desafío de sustituir los habilitadores estratégicos estadounidenses y contar con el armamento necesario", ha alertado el comisario lituano.

Kubilius ha añadido que, sin estas capacidades, Europa será "más débil en su defensa y en su disuasión", y ha llamado a desarrollarlas porque, de lo contrario, "podría ser una invitación abierta para que Putin nos ponga a prueba", que en su opinión "sigue teniendo la voluntad y la capacidad de poner a prueba el Artículo 5" de la OTAN.

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"Debemos pagar el precio de la paz frente al coste de la guerra. No colmar las brechas estratégicas generará consecuencias aún mayores", ha proseguido en su explicación, citando un estudio del Instituto Kiel para la Economía Mundial que cifra el dinero que la UE necesita invertir para garantizar su defensa en 500.000 millones de euros, "muy superior a los 130.000 millones de euros que la Comisión propone" en el próximo presupuesto.

INTEGRAR A UCRANIA EN LA DEFENSA EUROPEA

Por otro lado, Kubilius ha destacado que las fuerzas militares ucranianas son "las más fuertes y poderosas de Europa" y ha asegurado que no existe "ningún ejército en Europa ni en Estados Unidos capaz de conducir una guerra moderna" de la forma en que lo está haciendo Ucrania, atribuyendo esa superioridad no solo a la valentía de sus soldados sino también a la capacidad de sus mandos.

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En este sentido, el comisario ha abogado por integrar a Ucrania en la arquitectura de defensa europea, argumentando que sería "difícil de entender" que Europa no incorporara "la mejor fuerza militar del continente" a su estructura de seguridad, y ha reclamado igualmente su integración en la industria, el mercado y la base tecnológica de defensa de la UE.