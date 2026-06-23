La OMS insta a ampliar el cribado neonatal para mejorar la detección precoz y la atención de enfermedades congénitas

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha instado a los países a ampliar el cribado neonatal de enfermedades congénitas, al destacar que la detección y el tratamiento precoces pueden salvar vidas y reducir la discapacidad en millones de niños.

Un nuevo informe de la OMS identifica el cribado neonatal como una oportunidad importante para acelerar el progreso en la supervivencia infantil. El documento resalta que muchas afecciones pueden tratarse con éxito si se detectan poco después del nacimiento. Entre ellas se incluyen el hipotiroidismo congénito, la anemia de células falciformes, la discapacidad auditiva y algunos trastornos metabólicos. Sin embargo, el informe destaca que millones de niños siguen siendo diagnosticados demasiado tarde o nunca reciben tratamiento.

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En todo el mundo, se estima que 8 millones de bebés nacen cada año con una enfermedad congénita, y estos defectos representan casi el 8 por ciento de todas las muertes infantiles menores de cinco años. Se estima que el 90 por ciento de los niños que nacen con defectos congénitos graves viven en países de ingresos bajos y medios, donde el acceso al cribado, el diagnóstico y el tratamiento sigue siendo limitado.

"Ningún niño debería perder la oportunidad de un futuro saludable por no detectarse a tiempo una enfermedad congénita. En todo el mundo, los países demuestran que el cribado neonatal para detectar una o más afecciones puede salvar vidas, prevenir la discapacidad y brindar al recién nacido la mejor oportunidad para desarrollar todo su potencial", ha señalado el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

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DIFERENCIAS "ENORMES" ENTRE PAÍSES

Según la OMS, la brecha entre países es "enorme". Así, algunos realizan pruebas de detección a todos los recién nacidos para detectar más de 50 afecciones, mientras que otros no pueden realizar ninguna. Por ello, la OMS anima a todos los países a comenzar con el cribado neonatal, empezando por una afección prioritaria en el país y ampliándolo progresivamente a medida que aumente la capacidad.

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El informe muestra que las enfermedades congénitas representan una proporción creciente de las muertes de menores de cinco años en muchas regiones. Entre 2000 y 2023, la proporción de muertes de menores de cinco años atribuibles a enfermedades congénitas aumentó del 1 al 4 por ciento en el África subsahariana y del 3 al 11 por ciento en el sur de Asia. Parte de este cambio refleja un progreso real en la reducción de las muertes por causas infecciosas y otras causas prevenibles.

El documento tiene como objetivo apoyar a los ministerios de salud, especialmente en los países de ingresos bajos y medios, para que prioricen las condiciones para la detección neonatal en función del contexto de cada país.

EJEMPLOS DE ÉXITO

El informe presenta ejemplos de países de África, Asia y América que ya demuestran la exitosa integración de programas de cribado neonatal a gran escala en los servicios de salud habituales. Así, destaca las políticas llevadas a cabo por países como Argentina, Brasil o Egipto. Además, resalta los programas desarrollados en la India,Filipinas, Sri Lanka y Uganda.

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Por todo ello, l OMS insta a los gobiernos a integrar la detección, el diagnóstico y el tratamiento neonatal en los servicios de salud rutinarios y los programas de cobertura sanitaria universal, comenzando por las afecciones que son prioritarias para cada país y que pueden detectarse eficazmente y gestionarse de forma viable dentro de sus sistemas de salud.

El informe se ha elaborado a partir de una consulta mundial de la OMS que ha reunido a representantes gubernamentales, expertos técnicos, médicos, investigadores, asociaciones profesionales, organizaciones de la sociedad civil y familias afectadas por enfermedades congénitas, con el fin de identificar las prioridades para fortalecer la detección, el diagnóstico y la atención a largo plazo en recién nacidos.

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