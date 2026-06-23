Raquel Pérez García gana el I Premio Buero Vallejo para Jóvenes Autores Teatrales con 'Kódigo 41006'

Raquel Pérez García ha ganado el I Premio Buero Vallejo para Jóvenes Autores Teatrales por su obra 'Kódigo 41006', ambientada en un barrio sevillano, según ha informado la Asociación Cultural El Otro Muro, que convoca el galardón en colaboración con la Fundación SGAE.

El premio, destinado a creadores menores de 26 años, reconoce una pieza que presenta a un grupo de personajes jóvenes en la que se mezclan, según la organización, "aspiraciones y aceptaciones, historias de quedarse y escapar", con un uso destacado del argot sevillano.

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El jurado otorgó además una Mención de Honor a Ana Muzumanga (Madrid, 2004) por 'Negronxa', obra de base autobiográfica sobre una joven que narra los conflictos de su familia, con padre negro y madre blanca. La gala de entrega de galardones se celebrará el viernes 26 de junio en el Centro Cultural Paco Rabal de Madrid.

Según ha informado Fundación SGAE, las obras han sido evaluadas por un jurado integrado por la directora institucional de Artes Escénicas de Fundación SGAE, Marta Torres; los dramaturgos Juan Carlos Rubio, Quique y Yeray Bazo, Eva Redondo e Ignacio del Moral, y el productor Robert Muro, que actuó como secretario.

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Por su parte, Abigail Tomey, organizadora del premio, ha destacado en un comunicado "el talento y el esfuerzo de cientos de jóvenes, docentes y compañías que utilizan el teatro como herramienta de aprendizaje y crecimiento personal".

Raquel Pérez García (Sevilla, 2002) se formó en la Escuela Superior de Arte Dramático de Sevilla en la especialidad de Interpretación Textual. Tiene un Máster en Estudios avanzados de teatro por la Universidad Internacional de La Rioja y ha realizado el X Taller de Dramaturgia de LaJoven. Actualmente trabaja como profesora de teatro para niños y adultos y vive en Madrid.

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