Pablo Alborán confirma su ruptura con Juan Sesma: "Estoy disponible"

Pablo Alborán y Juan Sesma han roto su relación sentimental y el cantante "vuelve a estar soltero", según ha desvelado el periodista Javier de Hoyos tras contrastarlo con el entorno del malagueño. La pareja, que hizo pública su historia el pasado febrero cuando Sesma se refirió a Alborán como "mi novio" en redes sociales, siempre había llevado su noviazgo con gran discreción ante las cámaras.

Las primeras señales de crisis llegaron a través de las redes sociales, donde Informalia ya había advertido que el modelo había borrado su rastro digital, eliminando su perfil personal y las fotografías en las que aparecía junto al artista, un movimiento que encendió todas las alarmas sobre el estado de la relación. A ello se suma que Pablo dejó de seguir la cuenta profesional de Sesma y que hacía meses que ninguno de los dos compartía imágenes juntos, pese a la expectación que su romance había generado entre los fans.

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Javier de Hoyos ha explicado que la confirmación definitiva le llegó después de un concierto en el que, ante el comentario de una espectadora que le decía que le gustaría que fuese su yerno, Pablo respondió en tono distendido que estaba "disponible". Esa frase llevó al periodista a consultar con el entorno del cantante, que le confirmó que la relación con Juan Sesma es ya cosa del pasado, aunque mantienen el "buen rollo", lo que apunta a una ruptura en términos cordiales y sin terceras personas implicadas.

Según el comunicador, el malagueño estaría viviendo este momento con la discreción que le caracteriza, evitando hablar de su vida sentimental en público para no tener que simular una felicidad que no siente mientras atraviesa el duelo de la ruptura. En sus últimas apariciones, como en los Elle Style Awards, Pablo se ha centrado en su carrera y en sus proyectos musicales, dejando claro que, una vez más, prefiere que sea su trabajo -y no su vida privada- el que acapare los titulares.

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