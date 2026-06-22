Nuevos datos sobre la evolución del tamaño corporal de los homininos

Un estudio de la Universidad de Reading (Reino Unido) revela tendencias de aumento del tamaño corporal a lo largo de la evolución de los homininos. Los cambios en el tamaño corporal fueron componentes críticos de la evolución de los homininos, influyendo en el tamaño del cerebro, la locomoción y la expansión del área de distribución. Los resultados se recogen en 'Proceedings of the National Academy of Sciences'.

Sin embargo, existe poco consenso sobre cómo evolucionó el tamaño corporal de los homininos. Algunas hipótesis favorecen un aumento general del tamaño corporal, mientras que especies de baja estatura, como Homo floresiensis, proporcionan contraejemplos.

Los investigadores aplicaron modelos bayesianos de linajes evolutivos entre 386 especímenes de 21 especies de homininos. Los autores modelaron la progresión del tamaño corporal a lo largo del tiempo. Dentro de un mismo marco, los autores probaron múltiples modelos hipotéticos de la evolución del tamaño corporal de los homininos.

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El modelado mostró una fuerte evidencia de un marcado aumento del tamaño corporal en las especies de Homo tardías, excluyendo a Homo habilis, y evidencia moderada de un aumento general del tamaño a lo largo del tiempo en todas las especies de homininos de hasta 0,99 kilogramos por millón de años.

Las incertidumbres en la evolución del tamaño corporal pueden deberse a la variación en los métodos de estimación del tamaño, a la falta de muestras esqueléticas completas y a la ambigüedad en la asignación de especies a los especímenes fósiles.

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Según los autores, el marco teórico contempla la evolución no independiente de los linajes, la variación en el tamaño corporal dentro de las especies y otras fuentes de incertidumbre, lo que aporta claridad sobre las transiciones en la evolución del tamaño corporal del género Homo .