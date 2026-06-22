Mar Flores, orgullosa del impresionante parecido entre su hijo Carlo Costanzia y su nieto: "Es una maravilla"

Mar Flores y Carlo Costanzia protagonizaban hace varias semanas una emotiva charla madre hijo en el podcast de la modelo en Podimo, '¿Qué habrías hecho mejor?', en la que, a corazón abierto, el novio de Alejandra Rubio se ha sincerado como nunca sobre su faceta de padre, reconociendo que conocer a su pareja y el nacimiento de su pequeño Carlo Jr. en diciembre de 2024 fueron su tabla de salvación y ya no se imagina su vida con ellos mientras espera ilusionado la llegada de su segundo hijo en común con la influencer, una niña cuyo nombre no han revelado de momento.

Y, olvidándose por un momento de la presencia de cámaras y rompiendo su 'norma' de no hablar de nadie que no sea ella, Mar confesaba orgullosa el impresionante parecido que el pequeño tiene con él: "Es increíble la jugada de la naturaleza, es una copia de ti. Eres tú de pequeño" expresaba. "Es igualito a él, es una maravilla. la verdad que sí" ha confirmado ante las cámaras de Europa Press, feliz por la buena acogida que ha tenido su entrevista a Carlo, con el que atraviesa uno de sus mejores momentos. "La verdad que fue muy bonita, muy bien, muchas gracias" ha comentado con una sonrisa.

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Fiel a su discreción, la modelo ha evitado pronunciarse sobre las declaraciones de su hijo admitiendo que no sabe si querrá igual a sus dos hijos, afirmando tajante que "no lo sé, ya veremos. Bueno, que quiero decir, no, que ya veremos. Que se lo preguntéis a él, ¿sabes? Que yo no quiero hablar de nadie".

En la misma línea se ha mostrado cuando le hemos preguntado qué nombre le gustaría que le pusiesen a su nieta: "No voy a opinar de nada de todo esto, sino esto es un no acabar. Gracias" ha sentenciado visiblemente incómoda.

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