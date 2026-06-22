La Bolsa española sube un 1,01 % y marca un nuevo récord de cotización

Madrid, 22 jun (EFE).- La Bolsa española cerró este lunes con otro máximo histórico de cotización después de subir el 1,01 % en una jornada pendiente de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán en Bürgenstock (Suiza) y del retroceso del precio del petróleo.

El principal índice del mercado nacional, el IBEX 35, ganó 194,9 puntos y se colocó en 19.542,3, un nuevo récord. En lo que va de año, acumula un incremento del 12,91 %.

Entre otros valores, las constructoras Sacyr y ACS avanzaron un 3,01 % y un 2,91 %, respectivamente, por delante del grupo aéreo IAG (2,71 %) y Corporación Acciona Energía Renovable (2,64 %).

Por el contrario, la tecnológica Indra perdió un 2,65 %; Telefónica, un 2,6 %, y el gigante textil Inditex, un 1,04 %.

El petróleo brent europeo cedía el 3,98 % y se cotizaba a 77,36 dólares por barril. EFE

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