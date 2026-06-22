Agencias

La Bolsa española sube un 1,01 % y marca un nuevo récord de cotización

Guardar
Google icon

Madrid, 22 jun (EFE).- La Bolsa española cerró este lunes con otro máximo histórico de cotización después de subir el 1,01 % en una jornada pendiente de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán en Bürgenstock (Suiza) y del retroceso del precio del petróleo.

El principal índice del mercado nacional, el IBEX 35, ganó 194,9 puntos y se colocó en 19.542,3, un nuevo récord. En lo que va de año, acumula un incremento del 12,91 %.

Entre otros valores, las constructoras Sacyr y ACS avanzaron un 3,01 % y un 2,91 %, respectivamente, por delante del grupo aéreo IAG (2,71 %) y Corporación Acciona Energía Renovable (2,64 %).

Por el contrario, la tecnológica Indra perdió un 2,65 %; Telefónica, un 2,6 %, y el gigante textil Inditex, un 1,04 %.

El petróleo brent europeo cedía el 3,98 % y se cotizaba a 77,36 dólares por barril. EFE

(foto) (vídeo)

Últimas Noticias

Presidente de Honduras felicita a De la Espriella por resultado de elecciones en Colombia

Infobae

Al menos 67 personas ingresadas por una presunta intoxicación alimentaria en Madagascar

Infobae

Una exposición en Londres explora la evolución de Frida Kahlo como icono global

Infobae

Detienen a diecisiete migrantes haitianos que llegaron en una embarcación a Jamaica

Infobae

El comisario europeo de Comercio se reunirá el lunes en Bruselas con su homólogo chino

Infobae