Gabriela Guillén, implacable con su socia tras 'estafarla': "Es una rata"

No están siendo momentos fáciles para Gabriela Guillén. Tal y como reveló ella misma visiblemente afectada, fue a su vuelta de 'Supervivientes' a finales de marzo cuando descubrió que el negocio de belleza que inauguró en 2024 y en el que había depositado todas sus ilusiones y ahorros ya no existía, y que su socia -que además es su prima y la madrina del hijo que tiene en común con Bertín Osborne- había desaparecido dejándole una deuda de 60.000 euros.

Semanas después, la situación sigue exactamente igual, como ha reconocido ante las cámaras de Europa Press durante su reencuentro con sus compañeros en el reality en la noche madrileña. "Yo creo que en la vida pasa todo por algo, ¿no? Y esto es para mejorar, y yo voy a siempre lucho, y para mí esto es un reto personal. Y quien pierde es ella. O sea, al final yo tengo mis manos, tengo la fuerza, tengo las ganas, la ilusión siempre de seguir ayudando y de vivir mi sueño" ha expresado con optimismo, convencida de que este bache se convertirá pronto en un mal recuerdo que habrá dejado atrás.

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Implacable con su socia, Gabriela ha asegurado que "no ha tenido cabeza y lo ha hecho fatal. Y no lo reconoce y se esconde como una rata. Es que es así. Es que no tengo ninguna vergüenza de decirlo porque le he abierto mi casa". "Ha estado viviendo en mi casa. Entonces la que pierde es ella y me ha perdido a mí como amiga, como hermana, como yo la trataba a ella. Así que... Mira, por algo pasan las cosas y mejor que sea ahora que no dentro de dos años o tres años más que mi hijo ya tenga una relación mucho más estrecha y que no le pueda yo explicar quién es esta persona. Porque ella se lo ha perdido" ha sentenciado.

Y mientras ella afronta este grave problema económico, Bertín volverá a convertirse en abuelo, ya que su hija Claudia Osborne -fruto de su matrimonio con Sandra Domecq- está embarazada de su tercer hijo con José Entrecanales: "Ah, sí, sí, sí. Bueno, me alegro por ella y que le salga todo bien". "No es parte de mi familia, cuando la conozca, exactamente. Pero yo me alegro siempre, una vida siempre es una bendición. Me alegro y enhorabuena" ha expresado con una sonrisa sin ocultar que está deseando que las hijas del artista conozcan a su pequeño, que ya tiene dos años y medio.

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"Bertín y yo estamos muy bien. Hablamos de vez en cuando, pero él está con sus temas también de salud. Está un poquito fastidiadillo, pero bueno, bien. Con lo que respecta a nosotros bien" ha confesado, adelantando que sus planes para este verano pasan por viajar a Sevilla con su niño para pasar unos días con su papá. "Seguramente que le iremos a ver" ha concluido.