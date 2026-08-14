Wall Street cierra en rojo lastrada por datos de ventas minoristas y confianza en economía

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Nueva York, 14 ago (EFE).- Wall Street cerró este viernes en rojo, lastrado por un aumento en el precio del petróleo y tras la baja registrada en las ventas minoristas en julio, además de la confianza del consumidor en agosto que estuvo por debajo de lo esperado, según datos de la Oficina del Censo.

Al final de la jornada de hoy, el Dow Jones, principal indicador de la bolsa, terminó a la baja un 0,20 %, hasta 53.732 puntos; el selectivo retrocedió 0,17 % hasta los 7.785 enteros; y el Nasdaq cayó un 0,28 % hasta 26.729 unidades.

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Pese a las pérdidas de la jornada, el S&P 500 y el Nasdaq acumulan ganancias semanales.

El S&P 500 registró su tercera semana consecutiva de ganancias acumuladas, en las que avanzó un 0,4%, y en la que su índice superó por primera vez los 7.800 puntos el jueves.

Más del 90 % de las empresas del S&P 500 han publicado sus resultados del segundo trimestre, y el crecimiento de las ganancias con respecto al mismo período del año anterior ronda el 50 %, señalan medios especializados.

El Nasdaq también ha continuado con su racha de ganancias por tercera semana consecutiva y finalizó esta con un aumento del 0,1%, mientras que el Dow Jones la concluyó con una caída del 0,6 %.

Jay Hatfield, de Infrastructure Capital Advisors, aseguró a CNBC que la recuperación con la que cerró la semana el S&P es una señal de lo que vendrá durante el resto de agosto y septiembre, teniendo en cuenta los datos de inflación que apuntan a una moderación.

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"Hoy es como el comienzo de esa fase de estabilización posterior a la publicación de resultados", afirmó.

En otros datos, el petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) cerró la jornada con una subida del 1,4 %, hasta 82,40 dólares el barril, ante la falta de avances en la resolución en el conflicto entre Estados Unidos e Irán.

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