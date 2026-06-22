El representante de Comercio Exterior de EEUU visita India para negociar acuerdo comercial

Nueva Delhi, 22 jun (EFE).- El representante de Comercio Exterior de Estados Unidos, Jamieson Greer, llegará este lunes a la India para avanzar en las negociaciones del acuerdo comercial entre Washington y Nueva Delhi, en una visita en la que se reunirá con el ministro de Comercio indio, Piyush Goyal.

"¡Estamos deseando dar la bienvenida al embajador Greer a Nueva Delhi! ¡Hay varias reuniones programadas con el ministro (de Comercio) Piyush Goyal para impulsar el acuerdo comercial entre EE. UU. y la India!", anunció en X este lunes el embajador de EE.UU. en la India, Sergio Gor.

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Un portavoz del Ministerio de Exteriores indio confirmó a EFE que el enviado estadounidense estará en el país hasta el martes, aunque no reveló los detalles exactos de su agenda durante la visita de dos días.

Según reportes de medios locales, las negociaciones se encuentran casi completadas, pero persisten tensiones en torno a la imposición de aranceles a la India por parte del Gobierno de EEUU.

"La cuestión pendiente actualmente es que nuestros aranceles deben ser más bajos en comparación con los de las naciones competidoras. Una vez resuelto esto, se implementará el acuerdo comercial", declaró Goyal a la agencia local ANI el sábado.

A principios de junio, el Departamento de Comercio de EE.UU. anunció que fijaría aranceles del 12,5 % a las exportaciones de varias decenas de naciones bajo la premisa de no combatir el trabajo forzoso, una lista negra en la que incluyó a la India.

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Nueva Delhi reaccionó apelando al diálogo entre sus equipos e insistió en que las medidas arancelarias no son definitivas.

Gor ha afirmado que el 99 % del acuerdo comercial interino ya está finalizado y que se resolverán los flecos restantes en semanas. EFE