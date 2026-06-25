Jessica Bueno pide cordura a Kiko Rivera e Irene Rosales: "Lo que más importa es que no se pierda el respeto"

Confirmando que su relación va viento en popa a toda vela y está totalmente consolidada, Jessica Bueno se ha llevado a su novio, Robert Mendoza, a la segunda edición de los 'Beef Awards' que se han celebrado este miércoles en la plaza de toros de Las Ventas con la presencia de numerosos rostros conocidos como Ana Rosa Quintana, Bertín Osborne, Mar Flores, Carmen Borrego, y Patricia Pardo y Christian Gálvez.
"El secreto está en ir poco a poco, vivir nuestro momento entre nosotros y muy para nosotros y no sobreexponer la cosa. Y bueno, respeto, confianza y... Y mucha comunicación" ha confesado la modelo sobre la clave de su historia de amor con el violinista, con el que ha recuperado la ilusión tras su polémica ruptura con Luitingo y del que se ha vuelto inseparable desde que se conocieron en otoño de 2025 aunque, como ha dejado claro, "vamos muy poco a poco" y no piensan de momento en boda.
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Un gran momento personal que la ha empujado a ganar confianza en sí misma y a no callarse lo que piensa de sus ex Kiko Rivera y Jota Peleteiro como hacía hasta ahora: "Simplemente expreso lo que sé cuando hablan de mí o me involucran en temas, simplemente he decidido dar mi opinión y ya está" ha expresado con sinceridad. De ahí que no haya dudado en mandar un mensaje al hijo de Isabel Pantoja e Irene Rosales ante su guerra abierta por el anuncio de frutos secos que protagoniza la influencer y, aclarando que el dj "no es mi exmarido, solo fuimos pareja hace muchos años", les ha pedido cordura por las dos niñas que tienen en común. "La campaña pues objetivamente pienso que han conseguido el propósito que querían y ya está. Al final las parejas se tienen que respetar cuando se separan por el bienestar de sus hijos y mientras no se pierda el respeto pues es lo que más importa" ha sentenciado.
"Yo es verdad que ahora, como Irene, tengo cero comunicación con él también, pero ojalá que el tiempo ponga todo en su sitio sobre todo porque mi hijo Fran ya es mayor" ha reconocido, confesando que le gustaría acercar posturas con Kiko.
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Y de un ex a otro, ya que al revelar que en estos momentos sus hijos Jota Jr y Alejandro "están disfrutando de unas vacaciones con su padre, que ya era el momento", la prensa le ha preguntado por las últimas declaraciones de Jota Peleteiro 'culpándola' en cierto modo de haber desgastado su relación con Ajla Etemovic y haber influido en su separación. "Ha tenido las razones muchas veces, ya, pues no. Pero bueno, eso ya lo dije en su momento y no quiero repetirme más sobre ese tema. Yo estoy a lo mío. Es lo único que me importa" ha zanjado.