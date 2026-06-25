'Persépolis', de Marjane Satrapi, tendrá una edición de coleccionista en su 25 aniversario

Madrid, 25 jun (EFE).- La obra 'Persépolis' de la historietista, pintora y directora de cine iraní Marjane Satrapi tiene desde este jueves una edición para coleccionistas en español, cuando se cumplen 25 años de su primera publicación en francés y coincidiendo con el fallecimiento de su autora, el pasado 4 de junio.

El estuche, publicado por la editorial Reservoir Books, recupera la obra en su formato original, cuatro tomos, que incluyen un prólogo de Satrapi.

La célebre autora revela en ese prefacio que, cuando 'Persépolis' se empezó a publicar en Francia, ella pensaba que el mundo avanzaba "en la dirección correcta" y que la "dictadura de la República Islámica de Irán parecería Historia antigua".

"Por desgracia, me equivoqué", lamenta.

Dice la autora en el prólogo que en todos estos años, "el libro ha sido aclamado y también ha sido prohibido".

"Lo prohibieron por sus escenas sexuales (aún desconozco dónde se encuentran esos pasajes), por sus escenas de tortura y, más recientemente, por su islamofobia. Tomo las prohibiciones como un cumplido. Un libro prohibido siempre es un buen libro", añade.

Al leer 'Persépolis' hoy, dice Satrapi en el prólogo, "queda claro lo poco que ha cambiado la situación. Es la reacción de la gente lo que ha evolucionado: en vez de huir del abusón, nos enfrentamos a él".

"No hay ningún país en el mundo que haya albergado tantas revoluciones como Irán. Pero esta vez la gente joven no solo está bien formada, sino que también ha perdido el miedo a enfrentarse al apartheid de género y la cultura patriarcal, que son los mayores enemigos de la democracia. El muro del miedo ha caído, y el miedo ha cambiado de bando", señala.

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La publicación de 'Persépolis', una innovadora serie de cómics autobiográficos, le valió a Satrapi un "éxito fulgurante en Europa y Estados Unidos", recuerda la editorial Reservoir Books.

Le siguieron dos novelas gráficas para adultos, 'Bordados' (2003) y 'Pollo con ciruelas' (2004), así como varios libros infantiles.

Satrapi también se dedicó a la producción cinematográfica, con cinco películas en su haber, entre ellas las adaptaciones de 'Persépolis' (2007) y 'Pollo con ciruelas' (2011).

'Mujer, Vida y Libertad' (2023) fue su último proyecto gráfico, ganador en España del Premio Splash en la categoría de no ficción. En 2024 recibió el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades. EFE