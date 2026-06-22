El brent roza los 78 dólares tras autorización de EE.UU. de venta temporal de crudo iraní

Londres, 22 jun (EFE).- El precio del barril de petróleo brent para entrega en agosto bajó este lunes más de un 3 %, hasta situarse ligeramente por debajo de los 78 dólares después de que Estados Unidos autorizase por 60 días la venta de petróleo producido por Irán.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, retrocedió exactamente un 3,31 %, hasta marcar 77,90 dólares al término de la jornada de negociación en el mercado de futuros de Londres, una caída de 2,67 dólares con respecto al precio de cierre de la última sesión, cuando terminó en 80,57 dólares.

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El brent inició la semana a la baja después de conocerse que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió hoy una licencia general que autoriza por 60 días la venta de crudo iraní, tras avances en las "productivas" conversaciones de paz en Suiza y el compromiso de Teherán de garantizar el tráfico por el estrecho de Ormuz.

Esto permitirá a Irán vender, transportar e importar crudo, productos petroquímicos y otros derivados de su petróleo hasta el 21 de agosto, pese a que las sanciones económicas contra el país siguen vigentes.

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, aseguró este lunes en Bürgenstock (Suiza), en el marco de las conversaciones técnicas con la República Islámica, que el estrecho de Ormuz estaba "abierto", pese a que el pasado sábado Irán volvió a anunciar el cierre del importante paso marítimo en respuesta a los ataques de Israel en el Líbano.

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En esta línea, el analista de mercado de StoneX Fawad Razqzada dijo que parte de esta debilidad en los precios del crudo se debe, precisamente, a que el estrecho no se cerró por completo, a pesar de que los datos de transporte marítimo muestran una notable disminución del tráfico de buques y a que "los inversores han reaccionado positivamente a los avances diplomáticos en la región". EFE

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