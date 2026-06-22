Antiviolencia propone el cierre de los campos del Racing, el Deportivo y el Eldense

La Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte ha propuesto sanciones económicas y el cierre de los campos del Real Racing Club de Santander, el Real Club Deportivo de La Coruña y el Club Deportivo Eldense por graves incidentes registrados en la recta final de la temporada.

Según un comunicado, la Comisión Permanente solicita una multa de 200.000 euros y la clausura durante dos meses de los Campos de Sport de El Sardinero (Santander) por los sucesos registrados durante la celebración del ascenso a LaLiga EA Sports, el pasado 16 de mayo. Según un informe aportado por la Oficina Nacional de Deportes (OND) de la Policía Nacional, al finalizar el encuentro contra el Real Valladolid, declarado de alto riesgo, "se produjo una invasión del terreno de juego y se activaron varias bengalas entre la multitud".

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Además, el aforo del campo se vio "desbordado por el acceso masivo de personas que esperaban fuera de El Sardinero para unirse a las celebraciones". Según captaron las cámaras de seguridad, estos seguidores accedieron a través de cuatro puertas exteriores del recinto "sin ningún tipo de control y provocaron situaciones de enorme riesgo por tapones, aplastamientos y caídas". Entre las víctimas de estos golpes había varios niños.

Asimismo, las imágenes captadas por la Policía Nacional evidencian que una de las puertas fue abierta por un vigilante de seguridad del club, que animó "con gestos ostensibles" a los aficionados racinguistas a entrar a las instalaciones. La Comisión Estatal contra la Violencia en el Deporte califica los hechos como una infracción "muy grave", prevista en el artículo 21 de la Ley 19/2007. El Racing ha sido propuesto para sanción en 17 ocasiones desde la temporada 2015-2016.

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Por otra parte, Antiviolencia propone el cierre del estadio de Riazor durante un mes y una sanción de 80.000 euros por los incidentes contra la UD Las Palmas del pasado 31 de mayo. En el partido de LaLiga Hypermotion se registró una invasión masiva de campo, la activación de artefactos pirotécnicos, el arrancamiento de trozos de césped y la retirada de asientos del graderío.

El coordinador de seguridad hizo constar que estas conductas generaron situaciones de riesgo para la seguridad de las personas presentes, ocasionaron daños en las instalaciones deportivas, y comprometieron gravemente las condiciones de seguridad del recinto. Los servicios de Cruz Roja atendieron a cinco personas por lesiones de carácter leve durante la invasión del terreno de juego, sin que fuera necesario el traslado de ninguna de ellas a un centro hospitalario.

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Además, el informe de la Policía Nacional acredita el apoyo de los jugadores al grupo ultra Riazor Blues. Durante la vuelta de honor al terreno de juego, cuando la plantilla se encontraba frente a la grada de Maraton, dos jugadores del equipo accedieron a la zona ocupada por los aficionados más radicales del club.

En ese momento, dichos aficionados les hicieron entrega de dos banderas, en las que se apreciaba de forma clara y visible el escudo identificativo del grupo ultra Riazor Blues. Ambos jugadores portaron dichas banderas durante el transcurso de la vuelta de honor. La comisión ha considerado a Riazor Blues como grupo cuyos miembros han cometido hechos violentos y prohíbe actos de promoción o apoyo a dicho grupo.

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Finalmente, la Policía Nacional detectó el vuelo no autorizado de un dron en el interior del estadio durante el acto de homenaje a la plantilla del Deportivo. Y en la reunión de seguridad previa, el coordinador de seguridad denegó expresamente la posibilidad del uso de drones, dado el grave riesgo para la integridad de espectadores, deportistas y demás personal presente en Riazor.

Antiviolencia ha propuesto igualmente el cierre durante un mes del estadio Nuevo Pepico Amat de Elda (Alicante) por la invasión de campo durante el partido contra el Atlético Madrileño, celebrado el 16 de mayo y correspondiente a la jornada 37 de Primera RFEF. "Tras el pitido final, se produjo una avalancha de aficionados locales hacia el terreno de juego. Un seguidor ultra arrancó un banderín y agredió a un jugador del equipo visitante, sin causarle lesiones aparentes", informó el comunicado.

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La OND de la Policía Nacional hizo constar la dificultad de garantizar la seguridad cuando se producen invasiones de estas características, aunque tengan lugar en ambientes festivos. En este sentido, propone una multa de 10.000 euros y la clausura del estadio alicantino durante un mes. Además, este aficionado se enfrenta a una petición de multa de 10.000 euros y la prohibición de acceso a recintos deportivos durante 18 meses por una infracción "grave".

Además, el órgano ha solicitado una multa de 30.000 euros para el Real Betis por la activación de un bote de humo en la grada baja de Gol Sur y dos bengalas en el sector visitante durante el partido contra el Braga portugués, el pasado 16 de abril, de la vuelta de cuartos de final de la Europa League.

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Finalmente, para el Zamora CF se propone una multa de 5.000 euros por el salto de unos 30 aficionados al interior del terreno de juego durante la celebración de un gol contra el Cacereño, el pasado 17 de mayo. Y para el Atlético Sanluqueño se solicita una sanción de 5.000 euros por la caída de un muro en la grada baja del Gol Sur, en el encuentro contra el Algeciras CF del pasado 9 de mayo. Ambos partidos, de Primera RFEF.