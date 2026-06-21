Previa del Noruega - Senegal

La selección de Noruega aspira a meterse en dieciseisavos de final del Mundial 2026 en la segunda jornada del Grupo I que le enfrenta este lunes contra Senegal (2.00 hora peninsular española del martes), confiando de nuevo en la pegada de Erling Haaland para hacer el seis puntos de seis.

El delantero del Manchester City quiere disfrutar de su primera Copa del Mundo, la primera de Noruega desde 1998, como uno de los grandes protagonistas. En el debut contra Irak, Haaland llegó a los 57 goles en 51 partidos con su selección, y confirmó, ya en el primer tiempo con un doblete, sus ganas de Mundial.

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El artillero vikingo emuló las actuaciones de Leo Messi, Harry Kane o un Kylian Mbappé que fue precisamente verdugo de Senegal en la primera jornada. El Grupo I lo dominan con tres puntos Francia y una Noruega que quiere aprovechar la ocasión de certificar su billete a dieciseisavos, y no dar vida a los africanos.

Los de Stale Solbakken, que cuentan también con la calidad de Martin Odegaard o Alexander Sorloth, no pueden fiarse de una Senegal que causó problemas a los franceses. Los Leones de Teranga no tienen margen de error en su tercera Copa del Mundo consecutiva, con el recuerdo de los cuartos de Corea y Japón 2002.

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Con el infausto recuerdo en cambio de la Copa África, que les fue arrebatada en los despachos tras su abandono en la final contra Marruecos, Senegal está deseosa de una alegría, en forma de tres puntos en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey. Para ello, sus estrellas tienen que brillar antes de que sea tarde.

El equipo africano tiene también pólvora arriba, aunque perdonaron ante los galos, con Sadio Mané, Nicolas Jackson, Ismaïla Sarr y Assane Diao, además de jugadores consagrados como Kalidou Koulibaly, Pape Gueye y Pathe Ciss. Buenas cartas en ambos equipos para que el Mundial se caliente en este Grupo I donde las favoritas tienen la sartén por el mango.

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FICHA TÉCNICA:

--POSIBLES ALINEACIONES:

NORUEGA: Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe; Berge, Odegaard, Aursnes; Sorloth, Antonio Nusa y Haaland.

SENEGAL: Mendy; Diatta, Koulibaly, Niakhaté, Diouf; Idrissa Gana Gueye, Pape Gueye; Sarr, Camara, Mané y Nico Jackson.

--ÁRBITRO: Wilton Sampaio (BRA).

--ESTADIO: Estadio Nueva York/Nueva Jersey.

--HORA: 2.00/Dazn.