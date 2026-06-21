Agencias

Pogacar se adjudica la Vuelta a Suiza con otra exhibición

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Redacción deportes, 21 jun (EFE).- El esloveno Tadej Pogacar (UAE) se ha proclamado vencedor de la 89 edición de la Vuelta a Suiza tras la disputa de la quinta y última etapa con salida y llegada en Villars-sur-Ollon, de 150.7 km, en la que se impuso en solitario con otra exhibición.

Pogacar, quien saltó del grupo de favoritos a 8 km de meta, atrapó a los corredores que iban en la fuga, el último de ellos el francés Lenny Martínez, y se presentó en meta en solitario, con un registro de 4h.12.24. A 7 segundos llegó el ciclista francés, quien sufrió el poderío del mejor ciclista del mundo.

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Pogacar sucede en el palmarés de la prueba a su compañero portugués del UAE Joao Almeida.

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Domingo, 21 de junio de 2026 (16:00 gmt)

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