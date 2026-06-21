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Acciona vota en su junta del jueves un dividendo de 5,65 euros, reelegir consejeros y elevar remuneraciones

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Acciona votará en su junta general ordinaria, prevista para el jueves, 25 de junio, la reelección de tres miembros del órgano rector, la aprobación de un dividendo de al menos 5,65 euros por acción pagadero el 9 de julio, la renovación de KPMG como auditor de las cuentas hasta 2029 y elevar la remuneración máxima para el conjunto de los consejeros no ejecutivos de 1,7 a 2,2 millones de euros brutos anuales.

El orden del día contempla la reelección de María Salgado Madriñán y Teresa Sanjurjo González como consejeras independientes, así como de Jerónimo Marcos Gerard Rivero como consejero externo, según la comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

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Además, se propondrá a los accionistas refrendar las cuentas anuales y los informes de gestión relativos al ejercicio 2025, así como autorizar al consejo de administración a que realice adquisiciones derivativas de acciones propias por un periodo de cinco años y limitadas al 10% del capital social suscrito. La dirección también ha solicitado poder convocar juntas extraordinarias con una antelación mínima de 15 días.

La cita está prevista en el Auditorio Acciona de Madrid el día 24 de junio en primera convocatoria y el 25 de junio en segunda, siendo previsible la celebración en la segunda jornada. La junta dará comienzo a las doce del mediodía y se podrá participar presencial y telemáticamente.

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