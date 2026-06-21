En el aeropuerto de La Habana detectan a un pasajero con 25 cápsulas de droga ingeridas

La Habana, 21 jun (EFE).- La Aduana General de la República de Cuba informó ese domingo que detectó a un pasajero con 25 cápsulas de droga ingeridas al intentar introducirlas por el aeropuerto internacional José Martí de La Habana tras su llegada en un vuelo procedente de Panamá.

"Esta nueva detección evidencia la intencionalidad de introducir sustancias ilícitas empleando distintos modus operandi", refirió en las redes sociales un post de la Aduana cubana, que no indicó la droga contenida en las cápsulas, y acompañó de dos fotos, una de ellas de los rayos X del pasajero.

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Además advirtió sobre las cápsulas ingeridas "el consiguiente riesgo que ello entraña para las personas que se implican en estas actividades delictivas".

La organización aduanera estatal señaló que el tráfico internacional de drogas recibe "severas sanciones de conformidad con la política de prevención, detección y enfrentamiento" a esta actividad ilícita como parte de la política del Gobierno insular de "tolerancia cero" con ese flagelo.

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El pasado viernes, el vicejefe primero de la Aduana, Wiliam Pérez González, informó en las redes sociales la detección de "68 cigarrillos electrónicos con extracto de marihuana y 18 cigarros con igual droga en el aeropuerto de La Habana".

Asimismo indicó que el pasajero portador viajó desde los Estados Unidos y "fue procesado por tráfico de drogas" por las autoridades policiales.

En este caso, la Aduana advirtió que "para algunos los cigarrillos electrónicos pudieran parecer inofensivos", pero "su uso incrementa los riesgos de cáncer mientras que existe una marcada tendencia a que contengan extractos de marihuana o principios activos de esta sustancia cuyo uso en Cuba está prohibido".

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Las autoridades cubanas han reconocido que hay un aumento del consumo de drogas en la isla y muestran preocupación por su circulación, especialmente entre los jóvenes.

Además insisten en afirmar que Cuba "no es un país productor ni de tránsito de drogas ilícitas" y ratifican la "política de tolerancia cero" del Gobierno isleño.

En 2025 se incautaron de un total de 507 kilogramos de droga, principalmente cocaína, y detuvieron a 174 personas vinculadas con el tráfico de estupefacientes.

En Cuba el narcotráfico se define y afronta principalmente como una cuestión de orden público.

Los medios estatales han reportado recientemente varios "juicios ejemplarizantes" relacionados con el tráfico de drogas, en los que se dictaron condenas desde los 15 y hasta los 20 años de prisión por tráfico de droga.

El Código Penal cubano sanciona "la tenencia y el tráfico de drogas ilícitas con penas desde 4 a 30 años de cárcel, prisión perpetua y hasta la condena de muerte", en dependencia de situaciones agravantes como la participación de menores, elevada cantidad de droga o vínculo con el narcotráfico internacional. EFE

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