Zubimendi: “El mediocampo de España no ralentiza el juego, me extraña el debate”

Atlanta (EE.UU.), 20 jun (EFE).- Martín Zubimendi, centrocampista de la selección española, rechazó este sábado que el centro del campo ralentice el juego, apuntó que le “extraña el debate” en ese sentido y remarcó que Rodrigo Hernández “ha demostrado todo lo que vale” tanto en el Manchester City como en España.

“Me extraña el debate. El mediocampo que tiene España no ralentiza el juego. Somos jugadores con mucha movilidad y con capacidad de jugar a uno y dos toques”, valoró en zona mixta en la víspera del segundo duelo del Mundial contra Arabia Saudí, también el estadio de Atlanta, como en el primero frente a Cabo Verde, con 0-0.

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Zubimendi defendió a Rodri, su compañero y competencia directa en el medio centro. “Qué te voy a decir de él. Ha demostrado todo lo que vale en el City y en la selección. No le podemos achacar nada. Ha tenido partidos mejores, pero no le podemos achacar nada”, declaró.

España ya ha superado la decepción del 0-0 ante Cabo Verde. “Estamos bien, con ganas. El primer partido nos dejó un poco tristes, pero ya le hemos dado la vuelta y con confianza. No fue un partido brillante, pero tampoco muy malo. Hay cosas que rescatar. En la fluidez y frescura en el último tercio va a estar la clave. No diría que el tema físico haya sido un problema y sí de acierto y finura”, explicó.

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El centrocampista del Arsenal admitió que el día siguiente al 0-0 con Cabo Verde “no es fácil”. “Pero eso quiere decir que nos importa y que nos jode el no ganar. Es normal, pero la confianza no ha caído. Llevamos mucho camino juntos y hemos demostrado que podemos darle la vuelta”, avisó.

A nivel personal, Zubimendi admitió que ha sido un año “duro” por toda la carga de minutos que ha acumulado en todo el curso con el Arsenal y la selección.

“Han sido muchos partidos y he notado esa fatiga en algunos momentos”, apuntó antes de hablar de la convicción de Luis de la Fuente en él: “Luis tiene mucha confianza en mí. ¿Balón de Oro? Me queda mucho aún para eso”.

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