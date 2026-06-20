Los enviados de EEUU ya están en Suiza para la primera ronda de negociaciaciones con Irán

Washington, 20 jun (EFE).- El enviado especial de Estados Unidos para Oriente Medio, Steve Witkoff, y el yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, se encuentran ya en Suiza para la primera ronda de negociaciones con Irán, prevista para este domingo, según declaró este sábado el vicepresidente estadounidense, JD Vance, a la cadena Fox.

"Jared y Steve llevan varias horas sobre el terreno, ocupándose de algunos aspectos técnicos de esta negociación", dijo Vance en una entrevista con la cadena estadounidense antes de que Irán anunciase que cierra el estrecho de Ormuz debido a los ataques israelíes en el Líbano.

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Durante la conversación con Fox, el vicepresidente aseguró que este viernes salieron del estrecho de Ormuz más de 16 millones de barriles de petróleo, un "récord" comparado con el periodo anterior al inicio del conflicto, dijo.

Vance adelantó que tiene previsto unirse en "los próximos días" a las negociaciones con Irán, en las que participarán también representantes gubernamentales de Pakistán y Catar.

El vicepresidente habló sobre la necesidad de controlar las reservas de uranio enriquecido de Irán, una petición que ha hecho expresamente Trump para las conversaciones que deben resultar en un acuerdo nuclear definitivo antes del 19 de agosto.

La televisión nacional suiza indicó que el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, estaría presente en la localidad suiza de Bürgenstock, donde están previstas las reuniones.

Washington y Teherán firmaron este semana un memorando de entendimiento que desde el pasado jueves abre un periodo de 60 de tregua para alcanzar un acuerdo final que ponga fin a la guerra iniciada por Israel y EE.UU. el pasado 28 de febrero. EFE

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