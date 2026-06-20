Óscar Higares, a corazón abierto sobre su familia y sus hijas: "Me veo como abuelo"

El ex torero Óscar Higares ha hecho una sincera reflexión sobre su vida personal, poniendo en el centro a su familia: su mujer, Sandra, y sus dos hijas, India y Martina. Habla de ellas con emoción, reconociendo que se siente "orgulloso, orgulloso" y "muy feliz" con la familia "tan bonita" que han formado a lo largo de casi cuatro décadas juntos. Conoció a su mujer cuando tenía 18 años y, desde entonces, han construido una relación sólida y duradera que se ha convertido en el pilar de su vida.

Al hablar de la paternidad, explica que siempre ha intentado encontrar un equilibrio entre cercanía y autoridad. Para él, hay una línea clara: "Hay que tener un equilibrio de 'no soy tu colega, soy tu padre'". Asegura que ha llevado esta idea "con mucha naturalidad", logrando que sus hijas tengan confianza para contarles cosas, pero sin caer en esa postura de "soy tu colega y si un día te tienes que emborrachar, te emborrachas conmigo, no, no". Defiende una educación basada en el cariño, pero también en el respeto a las figuras paternas.

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Sobre el momento personal que viven India y Martina, cuenta que "tienen sus novios desde hace tiempo ya" y que las ve "muy felices y muy contentas". Asume con normalidad que "la vida es así" y que ahora les toca experimentar, disfrutar y construir su propio camino, igual que él hizo en su día con Sandra. Para él, ver a sus hijas ilusionadas en sus relaciones forma parte natural del ciclo vital de la familia.

No oculta que se imagina en un futuro como abuelo, aunque sin prisas: "Me veo de abuelo, por supuesto, me veo de abuelo". Aun así, matiza que espera que no sea demasiado pronto, porque lo que desea es que sus hijas "disfruten de la vida", ya que "son muy jóvenes, India tiene 22 años y Martina tiene 21, o 20". Considera que aún tienen mucho tiempo por delante para formar su propia familia y que ahora la prioridad es que vivan con intensidad su juventud.

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Al referirse a su relación de pareja, evita hablar de fórmulas mágicas y apuesta por la naturalidad: "Aquí no hay claves, aquí hay etapas y hay altos y bajos y hay normalidad y naturalidad". Cree que lo que realmente hace que una relación funcione es que las personas "se entienden y se dan sus espacios", algo que, en su caso, ha permitido que la historia con Sandra se mantenga fuerte durante tantos años.

En otro momento, se pronuncia sobre Paloma Cuevas, a quien guarda especial cariño pese a que hace tiempo que no coinciden. Reconoce que tenía "más trato con Paloma cuando estaba con Enrique, evidentemente, porque coincidíamos en más sitios", pero no duda en dedicarle unas palabras llenas de afecto. La define como "una mujer maravillosa" a la que desea "siempre lo mejor", porque, en sus propias palabras, "se lo merece, porque es fantástica".

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