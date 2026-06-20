Un alcalde entre las 17 personas llamadas a juicio por presunto peculado en Ecuador

Quito, 20 jun (EFE).- La justicia ecuatoriana decidió este sábado llamar a juicio al alcalde de la ciudad ecuatoriana de Pujilí, José Arroyo, y otros dieciséis funcionarios municipales por su presunta participación en el delito de peculado (malversación de fondos públicos).

Tras considerar que existen suficientes elementos de convicción presentados por la Fiscalía, la jueza llamó a juicio a trece procesados, entre ellos el alcalde (detenido desde agosto pasado), como presuntos autores de peculado, y a cuatro personas en calidad de supuestos cómplices.

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"Los procesados habrían integrado una estructura que adjudicó y justificó irregularmente contratos de obras públicas con recursos municipales, en beneficio propio o de terceros", señaló el Ministerio Público.

Los hechos investigados estarían relacionados con contratos y proyectos ejecutados desde mayo de 2023, cuando Arroyo asumió la Alcaldía de Pujilí, en la provincia andina de Cotopaxi.

La Fiscalía apuntó que identificó indicios de presuntas irregularidades en obras como la construcción de dos óvalos abstractos del arte de Pujili, esculturas de patos silvestres y la adquisición de palmeras y otras plantas.

De acuerdo con los elementos recopilados, las obras habrían iniciado antes de la adjudicación de los contratos, utilizando materiales y personal del propio Municipio.

Posteriormente, ya en funciones, el alcalde habría adjudicado esas obras mediante procesos de contratación pública y gestionado contratos para la compra de las palmeras y plantas, añadió.

"Estos hechos evidenciarían un intento de justificar, con fondos municipales, gastos efectuados previamente", señaló el Ministerio Público al informar sobre el caso denominado 'Ornato municipal'. EFE