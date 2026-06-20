Rusia detiene a más de 20 personas por amenazas al regulador que restringe internet

Moscú, 20 jun (EFE).- El Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia informó el sábado de la detención de más de 20 personas por amenazar o participar en las preparación de ataques contra la dirección de Roskomnadzor, el regulador de comunicaciones en este país.

El FSB acusó a los servicios secretos ucranianos de reclutar a través de redes sociales como Télegram a jóvenes rusos para la comisión de actos extremistas y terroristas, señala el comunicado divulgado por las agencias locales.

En abril las fuerzas de seguridad ya habían detenido a siete personas que supuestamente preparaban atentados contra altos cargos de Roskomnadzor, organismo encargado de limitar el acceso a internet.

Los cortes en internet y la ralentización de las redes sociales en los últimos meses han provocado un gran descontento entre los rusos, especialmente los jóvenes, a lo que se sumaron diputados, empresarios y militares.

Según los sondeos, ese es uno de los principales motivos de la caída de la popularidad del presidente, Vladímir Putin, y el partido del Kremlin con vistas a las elecciones legislativas del 20 de septiembre.

Con todo, la Comisión Electoral Central ya adelantó esta semana que durante las tres jornadas de votación las autoridades limitarán el uso de internet con el fin de garantizar la seguridad de la población, en alusión a los ataques de drones, argumento recibido con gran escepticismo por la población y los medios.

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La policía rusa ha detenido en los últimos años de guerra en Ucrania a numerosos jóvenes supuestamente reclutados por Kiev para atacar, a cambio de pagos en metálico, oficinas de reclutamiento y cometer otros actos de sabotaje.EFE