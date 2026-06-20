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Carmen Laffón y Jaime Palomar protagonizan una boda de élite con familia y amigos: de Rocío Laffón a Victoria Federica

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Carmen Laffón y Jaime Palomar se han dado el "sí, quiero" en Sevilla en una boda de tarde que ha reunido a buena parte de la alta sociedad sevillana y al entorno influencer más mediático. La novia, hermana de la influencer Rocío Laffón -amiguísima de Victoria Federica-, pertenece a una familia muy bien conectada en la capital andaluza, lo que ha convertido el enlace en uno de los eventos sociales más comentados del inicio del verano.

Carmen llegó a la iglesia de San Sebastián con un vestido de novia clásico y muy favorecedor, de línea limpia y silueta fluida, pensado para estilizar sin excesos y con ese punto de elegancia sevillana que funciona especialmente bien en bodas de tarde. El diseño, rematado con velo y pequeños detalles cuidados, apostaba más por el movimiento del tejido y la sobriedad que por los grandes volúmenes o los adornos recargados, lo que hizo que el look resultara sofisticado y atemporal.

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Entre las invitadas más destacadas se encontraba Rocío Laffón, hermana de la novia, que se ha consolidado como influencer en el círculo sevillano y es conocida por su estrechísima relación con Victoria Federica, a la que ella misma ha definido en más de una ocasión como "una hermana". Rocío lució un vestido de invitada muy en sintonía con las tendencias actuales, con un corte favorecedor y aire sofisticado, encajando de lleno en la lista de mejor vestidas del enlace.

La presencia de Victoria Federica y su pareja, Jorge Navalpotro, añadió aún más foco mediático a la celebración. La hija de la infanta Elena apostó por un look de invitada de tarde fiel a su estilo: colores vivos, un patrón juvenil y un toque desenfadado que refuerza su imagen de it girl, mientras que Jorge se decantó por un traje clásico y discreto, ajustado al protocolo y dejando todo el protagonismo estilístico a ella y al nutrido grupo de amigas con el que suele compartir este tipo de planes.

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