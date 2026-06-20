Opositores denuncian la detención del disidente cubano Manuel Cuesta Morúa

La Habana, 20 jun (EFE). - El opositor cubano Manuel Cuesta Morúa, uno de los referentes de la disidencia en la isla, se encuentra detenido desde este sábado en La Habana y por el momento no ha trascendido el motivo de su arresto, informó la plataforma opositora Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC).

Según un comunicado del CTDC, la detención se produjo en la mañana del sábado, cuando Cuesta Morúa acudió, acompañado por otra disidente cubana, María Mercedes Benítez, a la unidad de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) de Zanja, en Centro Habana, luego de que recibiera la víspera una citación policial.

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“Hasta este momento se desconoce el paradero de Manuel Cuesta Morúa. Las autoridades no han informado oficialmente dónde se encuentra detenido ni bajo qué acusación estaría siendo investigado”, señaló la plataforma opositora.

Indicó, además, que el opositor cubano “permanece incomunicado y bajo custodia de agentes del Estado, sin que sus familiares y allegados hayan recibido información oficial sobre su situación”.

El CTDC denunció asimismo que el arresto “era un paso más dentro de una operación dirigida contra un ciudadano que durante años ha ejercido de manera pacífica su derecho a expresar opiniones políticas, defender los derechos humanos y participar en la vida pública de su país”.

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Manifestó también que el opositor cubano “no tiene causas penales pendientes”.

La plataforma exigió información sobre el paradero de Cuesta Morúa, así como garantías efectivas para la protección de su integridad física y psicológica.

Además, requirió que se le permita “comunicación inmediata con sus familiares y allegados, acceso a asistencia jurídica y su liberación”.

Cuesta Morúa es un opositor cubano conocido por su activismo en defensa de los derechos humanos y su papel como presidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba. EFE