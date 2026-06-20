El cacique brasileño Raoni fue operado con éxito y permanece en cuidados intensivos

Río de Janeiro, 20 jun (EFE).- El cacique brasileño y reconocido defensor de la Amazonía Raoni Metuktire, de 94 años, fue sometido este sábado a una cirugía de desobstrucción intestinal que transcurrió "sin complicaciones", informó el hospital de São Paulo donde permanece ingresado desde el viernes.

El procedimiento fue realizado mediante "una técnica mínimamente invasiva para restablecer el tránsito intestinal", según el parte médico del Hospital São Paulo, vinculado a la Escuela Paulista de Medicina de la Universidad Federal de São Paulo (Unifesp).

De acuerdo con los galenos, tras la intervención, el líder indígena fue transferido a una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde continúa bajo tratamiento con antibióticos y soporte clínico.

Raoni fue trasladado el viernes en una avioneta al hospital de la capital paulista, para continuar el tratamiento de los problemas médicos por los que fue internado en cuidados intensivos desde el pasado domingo en un hospital en el estado de Mato Grosso.

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El cacique de la etnia kayapó fue internado inicialmente en el hospital de Sinop, cercano a su lugar de residencia en la región de Peixoto de Azevedo, con una infección grave, problemas respiratorios y una obstrucción estomacal.

Allí se le practicó una endoscopia digestiva el martes, sin complicaciones, y desde entonces el cacique ha tenido una evolución progresiva.

Su traslado a la capital paulista se decidió tras una evaluación de mejora clínica que permitió realizar el procedimiento quirúrgico en condiciones más seguras.

Según los galenos, su estado de salud se considera grave, pero estable.

Nacido en el poblado de Kapot, en Mato Grosso, Raoni no tuvo contacto con el hombre blanco hasta que rondó los 20 años.

Desde la década de 1970 ha abanderado la lucha por los recursos naturales de la Amazonía, oponiéndose a proyectos como la carretera Transamazónica durante la dictadura militar brasileña (1964-1985).

Su labor cobró proyección mundial en 1989, cuando acompañó al músico británico Sting en una gira internacional, y se consolidó desde entonces como una de las voces de los pueblos originarios más respetadas por autoridades internacionales.