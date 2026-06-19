Oposición armenia recurre a Tribunal Constitucional para anular resultados de legislativas

Tiflis, 19 jun (EFE).- El principal partido opositor armenio recurrió este viernes al Tribunal Constitucional para que anule los resultados de las elecciones parlamentarias del 7 de junio, en las que la formación gobernante proeuropea logró la mayoría absoluta.

"Basándonos en las infracciones masivas del proceso electoral organizadas por las autoridades, nuestro bloque exige anular la decisión de la Comisión Electoral Central (CEC) sobre los resultados de las elecciones", escribió Marianna Kagramanián, portavoz del partido Armenia Fuerte, en las redes sociales.

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Además, añadió que el Constitucional debe "reconocer los resultados de las elecciones como inválidos y convocar una segunda vuelta".

Dicho partido denunció numerosas violaciones de la legislación electoral tanto durante la votación como a lo largo de la campaña, en la que varios de sus candidatos fueron arrestados por supuesta compra de votos.

También criticaron el hecho de que tanto funcionarios como soldados fueran obligados a votar a favor del partido oficialista Contrato Civil, encabezado por el primer ministro, Nikol Pashinián.

Armenia Fuerte, segunda formación más votada con el más del 23 % de los votos, ya impugnó los resultados ante la CEC el pasado 12 de junio.

Con todo, la comisión electoral publicó dos días después los resultados oficiales, que otorgaban la victoria del oficialismo, que apoya el ingreso en la Unión Europea (UE).

Pashinián, quien acusó a la oposición de vínculos con la oligarquía y poderes extranjeros, descartó categóricamente una posible repetición de la votación.

Las protestas opositoras coinciden con las quejas del Kremlin, que después de apoyar durante la campaña a los rivales de Pashinián y aprobar un gran número de sanciones contra los productos armenios, se negó a felicitar al líder armenio por su victoria debido a las supuestas violaciones.

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Moscú ha lanzado una campaña mediática de desprestigio contra Pashinián por su acercamiento a la UE y Estados Unidos, que incluye la amenaza de suspender los suministros de petróleo y gas.

Sea como sea, el partido de Pashinián no ha logrado la mayoría constitucional que necesitaba, entre otras cosas, para firmar el ansiado tratado de paz con la vecina Azerbaiyán.

Pashinián considera "cerrado" el problema de Nagorno Karabaj, región tradicionalmente poblada por armenios, pero bajo control azerbaiyano desde 2023, algo con lo que discrepa rotundamente la oposición. EFE