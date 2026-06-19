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Migraciones convoca ayudas de 20,3 millones de euros para proyectos de extranjería y lucha contra el racismo

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El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha convocado subvenciones por un importe máximo de 20,3 millones de euros para financiar proyectos de interés general en materia de extranjería destinados a la defensa de los derechos humanos de los extranjeros y a favorecer la convivencia y la cohesión social.

Según una resolución de la Dirección General de Gestión Migratoria publicada este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), las ayudas se dirigen a entidades u organizaciones no gubernamentales.

La resolución establece dos líneas de financiación. La primera, cofinanciada por el Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI), está orientada a proyectos de sensibilización y prevención contra el racismo, la xenofobia, los delitos de odio y otras formas de intolerancia, así como a iniciativas centradas en la violencia de género en todas sus manifestaciones -incluida la mutilación genital femenina- y la trata de seres humanos, tanto para víctimas como potenciales víctimas y sus descendientes.

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En este bloque también se incluyen proyectos dirigidos específicamente a grupos concretos para la orientación y el asesoramiento en la lucha contra el racismo y la xenofobia, los delitos de odio, la trata y la violencia de género.

La segunda línea, financiada exclusivamente con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), se destina a proyectos de equipamiento y adaptación de inmuebles vinculados a estas actuaciones.

Las entidades interesadas dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación del extracto en el BOE, para presentar sus solicitudes, es decir, hasta el viernes 3 de julio.

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