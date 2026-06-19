BFF recorta dos décimas su previsión para el PIB español este año, al 2,2%, y eleva al 3,2% la inflación

BFF Banking Group ha revisado a la baja en dos décimas su previsión de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) real español este año, hasta el 2,2%, equivalente al 4,8% en términos nominales, y ha elevado la inflación media esperada hasta el 3,2%.

La entidad financiera italiana ha presentado este viernes una nueva edición de su informe trimestral, titulado "España y sus territorios en 2026: fortaleza actual y desafíos futuros", en el que analiza y actualiza sus previsiones sobre la evolución de la economía española y las finanzas públicas en un contexto internacional marcado por el nuevo shock geopolítico en Oriente Próximo, el repunte de los precios energéticos y el aumento de la incertidumbre global.

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Según el informe, la economía española mantiene en 2026 un diferencial positivo de crecimiento frente a la zona euro, aunque el deterioro del entorno internacional ha llevado a revisar a la baja en dos décimas la previsión de crecimiento del PIB real, hasta el 2,2%, equivalente al 4,8% en términos nominales, y a elevar la inflación media esperada hasta el 3,2%.

El informe subraya que España encara este nuevo escenario desde una posición de resistencia relativa, apoyada en la demanda interna, la fortaleza del mercado laboral y el dinamismo del sector servicios, aunque advierte de que esa resiliencia no elimina vulnerabilidades estructurales aún pendientes de atender.

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En concreto, el informe avisa de que la aceleración de los precios energéticos y la moderación de los salarios reales anticipan una ligera pérdida de poder adquisitivo en 2026.

En el ámbito fiscal, los expertos de la entidad prevén que el déficit público aumente hasta el 2,6% del PIB en 2026, tras situarse en el 2,4% en 2025, debido al impacto de las medidas aprobadas frente al conflicto en Oriente Próximo y a las actuaciones vinculadas a desastres naturales en Andalucía y Extremadura.

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Posteriormente, el déficit se moderaría hasta el 2,2% en 2027 y repuntaría gradualmente hasta el 2,4% en 2030, en una senda compatible con mantenerlo por debajo del umbral del 3%, aunque con un margen cada vez más estrecho por el aumento del gasto en intereses, defensa y envejecimiento.

En cuanto a la deuda, el informe estima que la ratio de deuda pública sobre PIB seguirá reduciéndose desde el 100,7% con el que cerró 2025 hasta el 99,9% en 2026 y el 95,1% en 2030, aunque a un ritmo progresivamente más moderado.

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