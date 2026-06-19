Un deporte que desafía las reglas llega a The Broad en Los Ángeles en pleno mundial

Mónica Rubalcava

Los Ángeles (EE.UU.), 19 jun (EFE).- En medio de una Copa Mundial de la FIFA marcada por el alto costo de las entradas, Multiform, una nueva propuesta de deporte alternativo que desafía la lógica convencional de la competencia, aterriza este fin de semana de forma gratuita en The Broad de Los Ángeles, trasladando la conversación futbolística de los estadios a un museo clave para el arte contemporáneo global.

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El proyecto forma parte del programa público 'Family Field Day: Come Play Multiform', una serie de jornadas que se celebrarán los días 20, 21, 27 y 28 de junio en la plaza exterior del museo, en las que el público podrá participar directamente en este juego creado por el artista y diseñador francés Gabriel Fontana, además de espectáculos drag, música, lucha libre y más.

"Queríamos hacer algo diferente (...) que atara el mes del Orgullo LGTB, el Mundial y la exhibición de Yoko Ono", explica Ed Patuto, director de participación del público de The Broad, a EFE.

Patuto destaca el interés del museo por encontrar puntos de intersección entre el público que llegará a Los Ángeles por el Mundial y la audiencia habitual de la institución.

En una especie de performance, Multiform busca demostrar que el arte y el deporte pueden convertirse en herramientas para fomentar la inclusión, la empatía y el sentido de comunidad.

En este juego, tres equipos participan simultáneamente y los jugadores pueden cambiar de bando durante la partida gracias a uniformes transformables que modifican su color, una dinámica diseñada para cuestionar la lógica tradicional de "nosotros contra ellos" que domina la mayoría de los deportes competitivos, cuenta Fontana.

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"Los equipos no son una identidad fija, sino un ecosistema vivo y fluido. Es un juego que estimula la empatía (...) Al tener que relacionarte con distintas personas y distintos roles en diferentes momentos del juego, la perspectiva sobre los demás cambia constantemente", agrega el artista.

El proyecto nació de la observación de Fontana en las clases de educación física, donde detectó que muchos niños viven el deporte como un entorno hostil. De ahí surgió su pregunta central: "¿qué otros valores sociales podemos promover a través de los deportes que practicamos?".

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La propuesta, que el artista presentó también durante los Juegos Olímpicos de París 2024 y que ya fue adquirida por el Museo de Arte Moderno (MoMA) de Nueva York, ha encontrado en los museos un espacio natural para desarrollarse.

Patuto explica que eso se debe a que una de las responsabilidades de las instituciones culturales es abrir nuevas posibilidades de reflexión para sus visitantes más allá de las formas didácticas e informativas tradicionales.

"Debemos mostrarle a la gente un nuevo futuro, cómo podemos hacer las cosas de manera diferente", relata a EFE.

"El deporte no es un sector que se mire a sí mismo de forma crítica", señala Fontana, quien apunta que deportes como el fútbol o el baloncesto llevan décadas sin cuestionarse sus reglas fundamentales.

"Me encanta trabajar con museos porque los veo como espacios de experimentación, reflexión crítica y debate, algo que el sector deportivo no suele practicar", añade.

El proyecto gratuito de The Broad se inserta en un contexto de críticas a la FIFA por los altos costos del Mundial 2026, con entradas que han alcanzado los 10.000 dólares en reventa y Fan Fests que por primera vez cobran entrada.

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En ese contraste, 'Family Field Day: Come Play Multiform' propone otra forma de celebrar el deporte más popular del mundo: sin rivalidades ni tribunas de pago.

Las jornadas que se llevarán a cabo en la plaza exterior de The Broad incluirán tres partidas diarias de Multiform, actuaciones de los luchadores de Lucha VaVoom, DJs, espectáculos drag y una barra de cócteles.

Los Ángeles, una de las sedes del Mundial de la FIFA, vive estos días la competición en paralelo a otras ciudades de Estados Unidos, Canadá y México, en un contexto que convierte al país en un escenario simultáneo del torneo.

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En ese ambiente, iniciativas como la de The Broad buscan dialogar con la atmósfera mundialista desde el arte y el espacio público.

La entrada es gratuita y el acceso a las galerías de la colección del museo está incluido. El evento coincide además con la exposición 'Yoko Ono: Music of the Mind' que alberga el museo hasta el 11 de octubre.

"Ser inclusivos y dar la bienvenida a todo el mundo también puede ser muy divertido", afirma Patuto. EFE

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