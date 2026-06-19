Rusia ve los intentos de negociación europeos como una "tapadera expansionista geopolítica" a través de Kiev

El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, considera que ahora mismo es imposible entablar un diálogo con Europa porque está convencido de que participa activamente en la guerra de Ucrania con el objetivo último de expandirse, en particular "a través de instituciones como la OTAN y la Unión Europea", usando como "plataforma" al "régimen" del presidente ucraniano, Volodomir Zelenski.

Lavrov ha comentado su opinión sobre el posible acercamiento que los líderes europeos llevan semanas barajando a través de una editorial para el medio 'Politico', finalmente publicada en la página del Ministerio de Exteriores porque, lamenta, el portal decidió cancelarla por motivos no especificados. En ella, denuncia que cualquier intento europeo de negociar con Rusia no es más que "una táctica engañosa" y "una tapadera diplomática para la expansión geopolítica de Occidente y sus instituciones, principalmente la OTAN y la Unión Europea, hacia el este, en dirección a las fronteras de Rusia".

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Lavrov realiza un recorrido histórico de la "innegable contribución de Europa" a la guerra de Ucrania desde que decidió impulsar la llamada Revolución Naranja en Kiev en 2004, una crisis política a partir de la polarización reinante entre un bloque prorruso y otro europeísta que se convirtió en el precedente inmediato de la situación actual. Lavrov acusa a lo que describe como el "Occidente colectivo" de "sobornar a políticos y partidos enteros" para "crear una base antirrusia en Ucrania, reescribir la historia, fomentar el nacionalismo ucraniano y a hacer todo lo posible por distanciar a Ucrania de Rusia".

La "pérfida conducta" europea, en particular la de Alemania, Francia y Polonia, rechazó una "solución de compromiso" propuesta por Rusia para impedir el crítico Acuerdo de Asociación europeo cuya firma el entonces presidente Viktor Yanukovich demoró a pesar de las "presiones de Bruselas". En ese momento, según el relato de Lavrov, "los europeos provocaron disturbios callejeros, seguidos de un golpe de Estado en Kiev en febrero de 2014".

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LOS ACUERDOS DE MINSK, UNA TÁCTICA DILATORIA

Lavrov acusa también a los líderes europeos, en particular a la entonces canciller alemana Angela Merkel y al entonces presidente francés, François Hollande, de sabotear los acuerdos de Minsk de 2015, concebidos para poner fin al conflicto reinante en el este de Ucrania, con el objetivo de "ganar tiempo para fortalecer a las Fuerzas Armadas ucranianas armándolas con armamento occidental".

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La gota que colmó el vaso, para Lavrov, fue el rechazo en enero de 2022 por parte de Estados Unidos y de la OTAN sobre una propuesta rusa para concluir acuerdos jurídicamente vinculantes sobre garantías mutuas de seguridad. Un mes después, Rusia invadió Ucrania en lo que Moscú describió como una "operación militar especial".

NEGOCIACIONES INCOMPATIBLES

Las negociaciones también son imposibles por el "proceso paralelo de agresión jurídica" que Europa está emprendiendo a través del Consejo de Europa y sus procedimientos para exigir responsabilidades a Rusia por los daños de guerra a través de una comisión de reclamaciones" y un "tribunal especial".

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Lavrov denuncia igualmente la detención, "por orden de Unión Europea" de buques mercantes en alta mar, pertenecientes supuestamente a la llamada 'flota fantasma' que Rusia emplea para evadir las sanciones comerciales internacionales mientras "Occidente hace la vista gorda ante los ataques terroristas perpetrados por las Fuerzas Armadas ucranianas en el Mar Negro y el Mediterráneo".

Por todo ello, Lavrov considera que el verdadero objetivo de los líderes europeos no son las negociaciones con Rusia, sino "salvar al régimen" de Zelenski; nada más que una "plataforma para continuar la lucha" contra Rusia. Europa, aduce, solo quiere "congelar" el conflicto sin abordar lo que Rusia lleva años describiendo como las "causas profundas" de la guerra: el estatus de las regiones del este de Ucrania bajo administración rusa o la implantación del idioma ruso, entre otra.

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"Una Europa unida sigue soñando con la expansión, con la intención de desarrollar Ucrania y Moldavia, e incorporar a Armenia a su órbita. La OTAN se ha expandido hacia el este, absorbiendo a Finlandia y Suecia", lamenta Lavrov; una situación que "plantea graves riesgos para la seguridad mundial, ya que un enfrentamiento directo entre la OTAN y Rusia podría escalar rápidamente hasta convertirse en un intercambio nuclear con consecuencias catastróficas".

RUSIA, ABIERTA AL DIÁLOGO EN SUS TÉRMINOS

Lavrov insiste por último en que "Rusia no se niega a dialogar con nadie" pero, dado su relato, "el diálogo con Europa no puede desarrollarse como si se tratara de un observador imparcial" y ve imperativo el respeto a las exigencias de Moscú: garantías fiables sobre "la seguridad de Rusia en sus fronteras occidentales, así como el honor y la dignidad de sus ciudadanos y compatriotas, incluyendo su derecho a la lengua rusa y a la fe ortodoxa, estén garantizados de forma fiable".

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"La continua expansión militar, política y económica de Occidente es inaceptable, ya que contradice los imperativos de un mundo multipolar", manifesta Lavrov.

Un diálogo constructivo requiere "restaurar la confianza, socavada por las acciones antirrusas de Occidente y Europa en la era posterior a la Guerra Fría" y "medidas prácticas que demuestren un rechazo sincero al uso de la diplomacia como pretexto para fines expansionistas".

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