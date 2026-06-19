Qalibaf agradece el apoyo de Jamenei al acuerdo con EEUU: "Las negociaciones son un medio de lucha"

El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, ha agradecido este viernes el apoyo expresado por el líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, al acuerdo preliminar alcanzado con Estados Unidos para el cese de las hostilidades y la reapertura del paso de Ormuz, incidiendo en que "las negociaciones son un medio de lucha para obtener los derechos del pueblo iraní".

En un carta enviada a Jamenei y recogida por la agencia IRNA, Qalibaf agradece el "esclarecedor y sabio mensaje" en el que Jamenei fija una "hoja de ruta" a seguir por Irán, toda vez que se abrirán más negociaciones con Estados Unidos centradas en la cuestión nuclear y con el plazo de 60 días para llegar a un acuerdo final.

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"Apenas hemos llegado al comienzo de un camino difícil y tortuoso en el que debemos recuperar los derechos del pueblo iraní y de la resistencia frente al enemigo traicionero. Este mensaje, así como la indicación de esperar al cumplimiento de las condiciones establecidas en el memorando de entendimiento, nos ha proporcionado una base sólida para exigir el cumplimiento de los compromisos de Estados Unidos", ha señalado el negociador jefe iraní.

En este sentido, promete que Teherán no permitirá "que la otra parte distorsione los derechos del pueblo iraní y del Frente de la Resistencia mediante engaños e intimidaciones", en referencia no solo a Irán sino también Líbano, después de recalcar que la diplomacia forma parte "de los campos de lucha de la resistencia".

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"Para nosotros, las negociaciones son un medio de lucha para obtener los derechos del pueblo iraní y, si el enemigo busca excederse en este proceso, hemos demostrado que estamos preparados para responder con firmeza y contundencia, tal como ocurrió en la guerra reciente", ha reiterado.

"La garantía para la aplicación del memorando no son sus cláusulas, sino nuestras propias vidas, que estamos dispuestos a sacrificar, y el poder de la República Islámica de Irán, cuya determinación y capacidad ofensiva fueron experimentadas por el enemigo estadounidense-sionista en la guerra reciente", ha añadido para insistir en que Irán se mantendrá firme en "el cumplimiento de las condiciones y líneas rojas establecidas".

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Este jueves, el líder supremo iraní avaló el acuerdo con Washington y la continuidad de las negociaciones pese a reconocer diferencias sobre con el presidente iraní, Masud Pezeshkian, sobre el preacuerdo y la vía negociadora.

El ayatolá Mojtaba Jamenei afirmó que dio su consentimiento a las negociaciones pese a tener "por principio", "una opinión diferente" y señalar que los negociadores iraníes dieron compromisos de "la salvaguarda de los derechos de la nación iraní". "Afirmó explícitamente que si la parte estadounidense intentaba plantear exigencias excesivas, no se sometería", aseguró sobre sus contactos con Pezeshkian.

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