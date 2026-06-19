Alemania afirma que la guerra híbrida sitúa al país en una situación de amenaza elevada

Berlín, 19 jun (EFE).- El ministro alemán del Interior, Alexander Dobrindt, afirmó este viernes que la guerra híbrida, con un aumento de los ciberataques, el espionaje, los sabotajes y la desinformación, sitúan al país en una situación de "amenaza elevada" en materia de seguridad, que ya no se puede considerar abstracta.

"Nos encontramos en una fase de amenaza elevada. Todavía no se trata de una amenaza concreta, pero sí es una amenaza elevada que debemos tener en cuenta (... ) para nosotros como sociedad", dijo, y subrayó que la situación actual y su evolución ya no permite hablar simplemente de una "amenaza abstracta elevada".

PUBLICIDAD

La razón para ello es que se está registrando un volumen de indicios considerablemente mayor, tanto en lo que respecta a los servicios de los países aliados de Alemania como a conclusiones propias, señaló durante una rueda de prensa en Hamburgo al final de una reunión de ministros del Interior de los estados federados.

A ello se suma que las situaciones que dan lugar a daños concretos tanto en Alemania como en los países vecinos está cobrando mayor importancia, añadió.

Además, se observan operaciones en las que agentes "impulsan en el extranjero y en Alemania en red planes conjuntos, llevan a cabo actividades de espionaje y, posiblemente, preparan actos de sabotaje", indicó.

"En estos momentos se están poniendo a prueba nuestros puntos débiles y este análisis nos lleva a concluir que ahora debemos hablar de un elevado nivel de amenaza y seguir reforzando todos nuestros preparativos para poder defendernos", subrayó.

Dobrindt también se refirió al Centro Conjunto para la Defensa frente a Amenazas Híbridas (GAZ Hybrid), recién inaugurado esta semana con el objetivo de aunar capacidades en la tarea de detectar, analizar y combatir toda clase de acciones por parte de potencias extranjeras destinadas a desestabilizar el país.

PUBLICIDAD

El hecho de que ya se esté trabajando en un primer caso en relación con la planificación de un atentado muestra cuán "necesaria y urgente" era su creación, subrayó.

"Potencias extranjeras nos atacan con espionaje, sabotaje, ciberataques y campañas de desinformación. Nuestro país se encuentra en el punto de mira de potencias extranjeras y casi a diario nuestra libertad, nuestra democracia y nuestro bienestar son atacados", dijo Dobrindt el martes pasado al inaugurar este centro. EFE

PUBLICIDAD