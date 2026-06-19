Laura Matamoros, de si Makoke estaba guapa en su boda, a si la ha felicitado

Radiante con un minivestido drapeado de corte ceñido negro con pequeños corazones blancos y escote pronunciado, Laura Matamosos no se ha querido perder la inauguración de La Plaza New con el que El Corte Inglés fusiona -pensando exclusivamente en la Generación Z- moda, música y gastronomía en un espacio efímero en los exteriores de su centro de La Castellana. Un evento muy especial en el que ha coincidido con su hermana Anita Matamoros, y en el que con la sinceridad que la caracteriza ha revelado si ha felicitado a Makoke, por su reciente boda con Gonzalo Fernández.

"He visto cosas de la boda, sí, claro" ha expresado, reconociendo que a pesar de las críticas que ha recibido por sus vestidos de novia -sobre todo por el segundo, de Juan Vidal, que muchos han cuestionado por ser demasiado escotado y parecer un camisón- ella vio a la exmujer de su padre guapa, "como toda novia, claro que sí".

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Y, confesando que no la ha felicitado, ha dejado claro que "no pienso hacerlo porque no tengo relación tampoco", aunque entiende la emoción de Anita "porque es su madre".

Contando los días para comenzar sus vacaciones, Laura ha revelado que no le importaría enamorarse este verano: "Yo tengo ganas de estar con mis niños, aprovechar con ellos las vacaciones y disfrutarlo. Pero si viene, fenomenal. Ya sabemos que yo soy muy de amor de verano" ha admitido entre risas.

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Además, se ha pronunciado sobre la decisión de su primo Carlo Costanzia, con el que continúa sin tener ningún tipo de relación, de abandonar temporalmente las redes sociales tras las críticas que ha recibido Alejandra Rubio en su debut como escritora. "Bueno, pues a ver, muchas veces es necesario quitarse un poco del medio para estar, si no estás bien, para estar bien tú contigo mismo. Nosotros estamos igual, igual, igual, no hay cambios. Entonces, como no hay cambios, tampoco puedo hablar mucho más" ha zanjado, dejando en el aire si ha tirado la toalla o le gustaría reconciliarse con el hijo de Mar Flores.