Inaugurada una placa para conmemorar el hermanamiento de la ciudad con la ciudad colombiana de Santa Marta

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha inaugurado este viernes una placa conmemorativa del hermanamiento entre las ciudades de Sevilla y Santa Marta (Colombia), ubicada en la plaza de Santa Marta, ubicada junto a la Catedral --y que conmemora al antiguo hospital de mismo nombre--.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, esta iniciativa ha contado con la colaboración de la Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), y ha sido motivada porque esta ciudad fue fundada hace 500 años por un trianero llamado Rodrigo de Bastidas.

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En este sentido, Sanz ha destacado que "la colaboración entre Sevilla y la CAF ha tenido hitos importantes, como las Jornadas de Economía Creativa celebradas en 2024 o la celebración, hace un año, del Directorio de la CAF, que "consolidó el posicionamiento internacional de nuestra ciudad y confirmó la confianza de la CAF en Sevilla como espacio de diálogo, cooperación e intercambio entre ambas orillas del Atlántico".

Asimismo, el alcalde ha puesto en valor la 'Red de Ciudades V Centenario', una iniciativa que busca "fortalecer la cooperación entre ciudades unidas por una historia común y por una visión compartida de futuro", de la que Sevilla forma parte como ciudad fundadora. Al mismo tiempo, el edil ha confirmado que este trabajo se enmarca en el horizonte del proyecto 'Sevilla 2029', la conmemoración del centenario de la Exposición Iberoamericana de 1929, "una cita que nos permitirá rememorar aquel acontecimiento que transformó nuestra ciudad y que reforzó para siempre nuestros lazos con América Latina".

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