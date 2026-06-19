Hezbolá afirma que "defenderá Líbano" y acusa a Israel de violar el alto el fuego

El partido-milicia chií libanés Hezbolá ha afirmado este viernes que "defenderá Líbano" y ha acusado a Israel de violar el alto el fuego a pesar del acuerdo preliminar alcanzado por Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto y tras la muerte de decenas de personas en ataques perpetrados por las fuerzas israelíes contra el territorio libanés.

En un comunicado, Hezbolá ha apostado por "defender el territorio y al pueblo libanés frente a los ataques de Israel" y ha acusado a "su enemigo" de "violar el alto el fuego" a medida que se recrudecen los bombardeos.

"Afirmamos que el enemigo nunca ha respetado el alto el fuego desde que se acordó en noviembre. Tampoco en abril ni después del reciente acuerdo alcanzado por las partes, que hace hincapié en el final de la guerra en todos los frentes, incluido el de Líbano", ha sostenido.

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En este sentido, y para "compensar por su incapacidad para hacer frente a los milicianos de la resistencia y cubrir así sus propios fracasos sobre el terreno, el enemigo sigue cometiendo masacres contra civiles y atacando localidades que son seguras".

"Permaneceremos alerta ante cualquier agresión y defenderemos nuestra tierra y a nuestra gente con todo el coraje. Causaremos grandes pérdidas sobre el Ejército enemigo", ha apostillado, según ha recogido la cadena de televisión libanesa Al Manar.

Este mismo viernes, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha asegurado que el Ejército ha atacado "con fuerza" a Hezbolá en lo que ha descrito como una respuesta a la muerte de cuatro militares israelíes en un ataque en el sur de Líbano, antes de resaltar que "Israel no tolerará ataques a sus soldados o a sus territorios".

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Israel ha señalado en varias ocasiones que no retirará sus tropas del sur de Líbano y ha continuado sus ataques contra el país a pesar del memorando de entendimiento firmado por Estados Unidos e Irán. Las tensiones en torno a las acciones de Israel en Líbano, acompañadas de advertencias desde Teherán sobre que estos hechos suponen violaciones del preacuerdo podrían dar al traste con el proceso de paz en Oriente Próximo.