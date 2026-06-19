Irán denuncia al "lunático genocida" de Ben Gvir por llamar a la incineración de Líbano

El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha condenado sin paliativos las palabras del ultranacionalista ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, que este viernes ha llamado a la incineración de Líbano en represalia por la muerte de cuatro militares israelíes en un ataque de Hezbolá contra sus posiciones en el sur de Líbano.

Ben Gvir, en un mensaje publicado en redes sociales, clamó que "Israel debe dejar claro al mundo entero que la sangre de nuestros hijos y la seguridad de nuestros ciudadanos no son en vano" y que todo Líbano debería arder" por el ataque de Hezbolá contra sus militares, parte de la fuerza de ocupación instalada por Israel en el sur de Líbano.

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Aragchi, cuyo país exige el cese inmediato de ataques israelíes en Líbano con vistas a una futura retirada de Israel de suelo invadido en el sur del país, ha expresado su indignación por las declaraciones de Ben Gvir.

"Esta diatriba no procede de un lunático genócida cualquiera. Es una declaración pública del ministro de Seguridad Nacional del régimen israelí", ha condenado Araqchi en redes sociales.

El ministro de Exteriores israelí ha terminado denunciando que "el genocida culto a la muerte que tiene su sede en Tel Aviv es una amenaza para toda la humanidad, y para todos los seres humanos" antes de lamentar que el único interés de Israel "es el de librar una guerra permanente".

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