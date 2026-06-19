El rey español Felipe VI y la princesa Leonor vuelan juntos en dos aviones militares

Madrid, 19 jun (EFE).- El rey español Felipe VI y su hija mayor, la princesa Leonor, realizaron un vuelo juntos, pilotando cada uno un avión Pilatus PC-21, en la Academia del Aire, dentro de la formación militar de la heredera de la Corona.

La Casa Real de España distribuyó este viernes imágenes, 18 fotografías y un vídeo, en el que se muestra el vuelo que ambos realizaron en las últimas semanas en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier (Murcia, sureste).

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El vídeo comienza con una imagen del jefe del Estado bajando de un avión en una pista de la academia, donde le espera la princesa, que le realiza un saludo militar, tras lo que se funden en un abrazo.

Ambos vestidos con el mono de vuelo del Ejército del Aire, y acompañados por mandos de la Academia, donde la princesa Leonor ultima su formación militar, se dirigen a instalaciones interiores donde el rey asiste a una reunión informativa.

En esta reunión, se puede ver a Felipe VI atender a las explicaciones de su hija sobre las condiciones del vuelo que van a realizar y el asiento eyectable del avión.

Posteriormente, ya en la pista, la princesa Leonor revisa el avión en el que va a realizar el vuelo, y ya cada uno en su PC 21, junto a los respectivos instructores, despegan.

Al aterrizar, ambos se abrazan de nuevo y el rey asegura que se ha sentido "mejor de lo que esperaba" volando en paralelo con su hija, tras lo que posan para las fotografías y regresan a las instalaciones de la academia.

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La princesa de Asturias, de 20 años, completará en julio de 2026 sus tres cursos de formación militar, tal como se estableció para su formación como heredera de la Corona, y habrá obtenido los empleos militares de alférez alumna del Ejército de Tierra y del Ejército del Aire y del Espacio, así como de alférez de fragata alumna de la Armada.

La promoción de Leonor de Borbón hará el último curso incluido en sus planes de estudios durante el curso académico 2026-2027, con una finalización prevista en julio de 2027.

Entonces, la princesa será teniente del Ejército de Tierra y del Ejército del Aire y del Espacio, así como alférez de navío de la Armada.

Leonor de Borbón iniciará sus estudios universitarios de Ciencias Políticas el próximo mes de septiembre en la Universidad Carlos III de Madrid. EFE

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