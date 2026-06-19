El partido México–Corea del Sur desborda aficionados Koreatown en de Los Ángeles

Mónica Rubalcava

Los Ángeles (EE.UU), 18 jun (EFE).- Las calles de Koreatown, en Los Ángeles, habitualmente congestionadas, se desbordaron este jueves durante el enfrentamiento entre México y Corea del Sur, cuando miles de aficionados de ambos países acudieron a bares, parques, restaurantes y cualquier espacio donde se transmitía el encuentro disputado en Guadalajara, donde la selección norteamericana se impuso por la mínima al cuadro asiático.

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La convocatoria oficial se realizó en el Parque Internacional de Seúl, pero rápidamente alcanzó su capacidad máxima obligando a muchos asistentes a buscar alternativas para ver el juego, mientras las calles se teñían de verde, rojo y blanco por las camisetas de las respectivas selecciones.

El interés por el partido había crecido en los días previos a través de redes sociales, donde circularon memes y videos que celebraban el encuentro entre ambas culturas, especialmente por disputarse en Guadalajara, México.

"Creo que si gana México o si empata Corea todos estaremos contentos porque somos amigos y nos queremos juntos", dijo a EFE Tonatiuh Fernández, un fanático de ascendencia mexicana que sin tenerlo planeado terminó viviendo el encuentro mundialista en las calles del barrio coreano, debido a que el parque al que pensaba acudir para observarlo en una pantalla gigante estaba totalmente abarrotado.

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Fernández vive en el condado de Orange, a una hora de distancia de Koreatown, y detalló que elegió este sitio porque tanto a los coreanos como a los mexicanos, les gusta la fiesta y pensó que sería una alegre convivencia.

"Espero que empatemos porque amo las relaciones entre México y Corea", dijo Dave, un aficionado de padres coreanos y nacido en California, que admitió que observa a México como un "equipo fuerte" pero que esperaba la igualdad en el marcador.

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Por su parte, Grace Lee, una joven china de 28 años y residente del barrio, se mostró sorprendida por la multitud que atrajo el evento y con sorpresa dijo que que nunca había visto una concentración similar en la zona por un partido de fútbol.

"Logré entrar al parque pero nos salimos porque había muchísima gente", explicó Lee a EFE.

De acuerdo con estimaciones estatales, el condado de Los Ángeles alberga a la mayor comunidad mexicana fuera de México, con alrededor de 3,5 millones de residentes, mientras que la población de ascendencia coreana se sitúa en torno a los 220.000 habitantes, concentrada principalmente en barrios como Koreatown, enclavada en el centro de la ciudad donde se vivió el juego esta noche.

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Estas dos comunidades forman parte del mosaico multicultural del área metropolitana, donde conviven algunas de las mayores diásporas latinoamericanas y asiáticas de Estados Unidos.

La mezcla de aficiones convirtió las calles de Koreatown en un punto de encuentro inusual entre dos de las comunidades más numerosas del sur de California, en un ambiente donde los cánticos, banderas y celebraciones compartidas dominaron la jornada más allá del resultado deportivo, que terminó siendo favorable para una de las tres anfitrionas del torneo.

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Para muchos asistentes, el partido terminó siendo una excusa para una convivencia espontánea entre culturas que, aunque distintas, comparten la experiencia migrante en la ciudad. EFE