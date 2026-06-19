Anffe pide a Cuerpo y Planas para solicitar ayudas que aseguren la distribución de fertilizantes

La Asociación Nacional de Fabricantes de Fertilizantes (Anffe) y otras asociaciones sectoriales han mantenido este semana una reunión con el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, y con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, donde han solicitado ayudas y así asegurar la continuidad de la fabricación y la distribución de fertilizantes.

En este contexto, la asociación ha trasladado al Gobierno la preocupación ante el descenso del consumo de fertilizantes, debido a una menor rentabilidad agraria y menor disposición del agricultor a anticipar las compras de fertilizantes, lo que ha incidido en una "gran incertidumbre" de cara a la próxima campaña en octubre.

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Por eso, durante el encuentro, las asociaciones han solicitado ayudas para asegurar la continuidad de la fabricación y la distribución de fertilizantes.

Este tipo de medidas, además de las anunciadas por el Gobierno, permitirían evitar situaciones de "colapso" durante la campaña de abonado ante decisiones de compra en el último momento.

Finalmente, Anffe ha afirmado que es "imprescindible" disponer en España de una "estrategia sobre fertilizantes", que asegure el adecuado suministro ante situaciones de riesgo y fomente el consumo de unos productos esenciales.