Al menos diez heridos en un incendio en una escuela en Japón

Al menos diez heridos personas, ocho de ellos menores, han resultado heridos este viernes en un incendio registrado en un colegio en Tokio, la capital de Japón.

El incendio se ha declarado a las 11:00 horas, horario local, y se originó en una sala contigua al aula de música, en la cuarta planta del edificio escolar, siendo ya extinguido.

La mayoría de los diez heridos son alumnos y sufrieron inhalación de humo, mientras que otras cuatro personas tuvieron que ser rescatadas del interior del edificio, han informado las autoridades a la agencia de noticias Kyodo.

Las clases estaban en marcha cuando se ha producido el incendio, incluyendo un grupo que estaba en el aula de música. Tanto ellos como el resto de los estudiantes fueron evacuados al patio de la escuela.