Los colombianos celebran eufóricos la victoria ante Uzbekistán en el debut mundialista

Bogotá/Cali, 17 jun (EFE).- Los colombianos celebraron eufóricos este miércoles en calles y parques de las principales ciudades del país la victoria por 1-3 ante Uzbekistán en el debut del Grupo K en el Mundial de 2026, disputado en el estadio Azteca de Ciudad de México.

Los goles de Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jáminton Campaz fueron vitoreados por las multitudes que acudieron a los 'fanzones' instalados por la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) en Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga.

En Cali, miles de personas llegaron hasta el Parque de la Retreta, donde los asistentes, vestidos con camisetas amarillas, azules y rojas armaron una fiesta desde temprano, con baile y cornetas incluidas.

El juez inglés Anthony Taylor pitó el inicio del partido en el estadio Azteca y la emoción se apoderó del público, que saltó, gritó e impulsó a los dirigidos por el argentino Néstor Lorenzo, quienes abrieron el marcador al 40 en una gran jugada en la que Luis Díaz filtró un pase para Daniel Muñoz que remató de primera y celebró el primer gol colombiano en esta Copa del Mundo.

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Sin embargo, en el segundo tiempo reinó la tensión entre el público tras la anotación del uzbeko Abbosbek Fayzullaev al minuto 60 para el 1-1 parcial.

Si bien los aficionados no dejaron de alentar al equipo, sí se pusieron nerviosos porque en ese momento se enredó un partido que 'La Sele' parecía tener controlado.

No obstante, Lucho Díaz desatoró el juego y celebró su primer tanto un Mundial cinco minutos después, por lo que la multitud se estalló en júbilo.

Al final, con Uzbekistán atacando y Colombia sufriendo, Juan Camilo 'Cucho' Hernández luchó un balón en la esquina, lo sostuvo y mandó un centro para que Campaz celebrara emocionado un 1-3 que en el Parque de la Retreta puso a saltar a la multitud, que no dejó de celebrar la victoria colombiana.

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En Bogotá, entre tanto, los sonidos de las cornetas y los pitos de los vehículos marcaron el ambiente tras el partido, e incluso hubo fuegos pirotécnicos para celebrar la victoria, un festejo que para muchos se prolongará hasta la madrugada del jueves.

Los colombianos lideran el Grupo K con tres puntos y defenderán el primer lugar el próximo martes cuando se enfrenten en Guadalajara a la República Democrática del Congo, que este miércoles igualó 1-1 con Portugal en Houston, en una jornada en la que los ciudadanos se volverán a volcar a las calles para apoyar al equipo de Lorenzo.

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