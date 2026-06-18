La misión de la ONU en RDC anuncia la muerte de un trabajador subcontratado por ébola

Nairobi, 18 jun (EFE).- La Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (MONUSCO) anunció este jueves la muerte por ébola de un trabajador subcontratado en Bunia, capital de la provincia oriental de Ituri, epicentro del brote que afecta al este del país.

En un comunicado, la misión indicó que el fallecido "trabajaba para una empresa contratada por la ONU" y precisó que "no prestaba servicios en instalaciones de la MONUSCO desde el pasado 22 de mayo".

Por tanto, el empleado no había accedido a dependencias de la misión durante más de 21 días antes de la confirmación del diagnóstico.

El periodo de incubación del virus del Ébola -tiempo desde la exposición a la enfermedad hasta la aparición de síntomas- dura entre dos y 21 días.

La MONUSCO trasladó sus condolencias a los familiares, allegados y compañeros del fallecido y aseguró que mantiene un contacto estrecho con las autoridades nacionales y provinciales, así como con la Organización Mundial de la Salud (OMS) para seguir la evolución del caso.

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Asimismo, afirmó que continúa aplicando las medidas de prevención establecidas por las autoridades sanitarias y pidió a la población que consulte únicamente fuentes oficiales de salud pública y evite difundir información no verificada.

La misión de la ONU reiteró también su compromiso de apoyar a las autoridades congoleñas y a sus socios internacionales en los esfuerzos para contener la epidemia y proteger a las comunidades afectadas.

Según los últimos datos difundidos por las autoridades congoleñas, el brote de ébola declarado el pasado 15 de mayo ha dejado ya 837 casos confirmados, de los cuales 196 han fallecido en RDC.

La enfermedad también se ha propagado a la vecina Uganda, donde se han registrado 19 casos confirmados, incluyendo dos muertes. EFE