El Gobierno aumenta en 5,9 millones la financiación del servicio de teleasistencia a víctimas de violencia machista

El Gobierno ha aprobado una ampliación de 5,9 millones de euros de la subvención destinada al Servicio de Teleasistencia y Atención a Víctimas de Violencia contra las Mujeres (ATENPRO), que alcanzará un importe máximo de 15,589 millones de euros, según recoge el Real Decreto 492/2026 publicado este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La norma modifica el Real Decreto 668/2025, que reguló la concesión directa de una subvención a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para la prestación del servicio. El Ejecutivo justifica el incremento por la necesidad de garantizar la continuidad de ATENPRO durante la implantación progresiva de ATENPRO 2.0, la nueva plataforma tecnológica del sistema de protección y atención a víctimas.

PUBLICIDAD

El decreto señala que, tras una primera ampliación aprobada en noviembre de 2025, que elevó la cuantía máxima de la subvención hasta 9,7 millones de euros, ahora resulta necesario incorporar 5,889 millones de euros adicionales para financiar nuevas actuaciones y prolongar el periodo de ejecución del programa.

Entre las medidas previstas figura la adaptación del servicio a las necesidades derivadas de la puesta en marcha de ATENPRO 2.0 y la coordinación entre ambos sistemas durante el periodo de transición. El Gobierno considera necesario que el modelo actual y el nuevo sistema convivan durante al menos once meses para garantizar una implantación "segura".

PUBLICIDAD

La norma también amplía el plazo de ejecución de la subvención hasta el 30 de abril de 2027, diez meses más de lo previsto inicialmente, con posibilidad de una prórroga adicional de hasta seis meses en determinadas circunstancias.

El Ministerio de Igualdad argumenta que el refuerzo económico responde, además, al crecimiento sostenido de la demanda del servicio. Según los datos recogidos en el decreto, ATENPRO atendía a 20.891 usuarias activas a 31 de marzo de 2026 y registró 1.120 nuevas altas durante ese mismo mes. El número de usuarias activas pasó de 19.950 en diciembre de 2024 a 21.009 en diciembre de 2025.

PUBLICIDAD