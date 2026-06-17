Switchgears ecológicos de Sieyuan entregados a Argentina, ingresando al mercado sudamericano

PR Newswire

PARANÁ, Argentina, 16 de junio de 2026

PARANÁ, Argentina, 16 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- El aparellaje con aislamiento de gas ecológico de 24 kV desarrollado independientemente por Sieyuan ha sido entregado con éxito a Argentina y ha entrado oficialmente en el mercado sudamericano. Esto no solo marca un hito clave para el negocio de productos de media tensión en el extranjero de la empresa, sino que también establece una base sólida para una mayor expansión en el mercado mundial de media tensión, lo que constituye un hito clave en la estrategia de internacionalización de Sieyuan.

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Al adoptar tecnología de aislamiento de aire limpio, este producto elimina por completo el uso de gases de efecto invernadero SF6 y presenta un valor de GWP cero, cumpliendo plenamente con las normas internacionales de protección medioambiental y bajas en carbono. No solo se alinea con la transición energética mundial y los objetivos de desarrollo con cero emisiones de carbono, sino que también aborda con precisión la creciente demanda de equipos de energía verde en el mercado extranjero.

Desarrollado en estricta conformidad con las normas internacionales IEC y habiendo superado exhaustivas pruebas de tipo en el laboratorio STL acreditado internacionalmente, el producto cuenta con ventajas fundamentales que incluyen una estructura compacta, un sellado fiable y un funcionamiento estable. Es ampliamente adecuado para diversos escenarios de aplicación, como redes de distribución en el extranjero, proyectos municipales, nuevos proyectos de energía e instalaciones industriales, lo que demuestra plenamente la sólida solidez técnica de Sieyuan y su capacidad de adaptación internacional en el campo de las celdas de media tensión.

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Sieyuan seguirá explorando el mercado mundial de equipos de energía ecológica, proporcionando a los clientes de todo el mundo soluciones de energía de media tensión más seguras, ecológicas y fiables para facilitar la transformación de la energía mundial con bajas emisiones de carbono.

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FUENTE Sieyuan