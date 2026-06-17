Starmer considera "rumores" que el exministro de Sanidad Wes Streeting tenga apoyos para lanzar unas primarias

El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, ha quitado hierro a que el exministro de Sanidad Wes Streeting pueda recabar los suficientes apoyos para lanzar el proceso de primarias para desafiar su liderazgo en el laborismo, insistiendo en que en todo caso se mediría en los eventuales comicios internos.

En una entrevista con la cadena GB News, el dirigente británico ha calificado de "rumores" la posición de Streeting, que ha sugerido que cuenta con el apoyo necesario de 81 diputados laboristas para abrir el proceso de primarias y ha pedido a Starmer reconsiderar su negativa a abrir un proceso de primarias.

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Por contra, ha insistido en que seguirá al frente del partido y del Ejecutivo. "Lo que hago cada día es recordarme a mí mismo para qué estoy aquí. Fui elegido para servir al país; los demás pueden decir lo que quieran", ha señalado Starmer.

"Mi trabajo consiste en ponerme manos a la obra y servir al país, impulsar el cambio e intentar ayudar a resolver algunos de los grandes problemas globales que están afectando tanto a nuestra economía y a nuestro país", ha añadido desde la cumbre del G7 que se celebra en Évian, Francia, al tiempo que ha puesto como ejemplo la necesidad de participar en reuniones de este tipo.

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Según ha dicho, es "lo correcto" y ha aducido que "la mayoría de la gente diría: 'siempre hay rumores políticos, no queremos que nuestro primer ministro se vea envuelto en eso'".

Streeting dimitió hace un mes en medio de las desavenencias con Starmer y le pidió que facilitar el proceso para sucederle. Este martes, señaló que prefería que el primer ministro "tomara una decisión por su cuenta" en lugar de actuar en base a los pasos que den otros opositores como él mismo el alcalde del Gran Mánchester, Andy Burnham, que se presenta este jueves a unas elecciones parciales que le pueden dar un asiento en el Parlamento británico, paso necesario para enfrentarse en unas primarias al primer ministro y líder laborista.

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Ante la "incertidumbre y estancamiento" que ha denunciado el extitular de Sanidad, ha pedido al líder laborista "celebrar una contienda" en la que estaría dispuesto a participar. "No voy a entrar en si será el lunes, el martes o lo que sea; dejemos al primer ministro un poco de espacio durante el fin de semana para que reflexione sobre su posición", ha dicho sobre las maniobras en el seno del partido en declaraciones recogidas por la cadena BBC.