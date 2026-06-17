RFEF y Fundación Juegaterapia presentan el 'Baby Pelón' de 'La Roja' en homenaje a María Caamaño

La Fundación Juegaterapia y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) han presentado el Baby Pelón número 47, una edición especial de 'La Roja' creada para homenajear a la activista M4ría Caamaño Muñez, fallecida en abril de este año y conocida como 'M4ría Princesa Futbolera Guerrera'.

Su ejemplo de valentía, su pasión por el fútbol y su forma de afrontar la enfermedad dejaron una profunda huella que perdura a través de la Asociación La Sonrisa de M4ría y de la beca de investigación que lleva su nombre, puesta en marcha para impulsar nuevos avances frente al Sarcoma de Ewing.

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"M4ría siempre formará parte de la familia Juegaterapia. Su alegría, su fuerza y su pasión por el fútbol nos marcaron para siempre. Con este Baby Pelón queremos mantener vivo su legado y que su sonrisa siga ayudando a otros niños y niñas. Cada avance en la investigación representa una nueva oportunidad para las familias que hoy se enfrentan al cáncer infantil", señaló Mónica Esteban, presidenta de Fundación Juegaterapia.

"Mantener vivo el legado de M4RÍA es la mejor manera que tenemos de seguir compartiendo su sonrisa, su fuerza y sus ganas de luchar contra el cáncer infantil. Por eso, cuando surgió la oportunidad de impulsar este proyecto junto a Fundación Juegaterapia, no lo dudamos ni un instante. Nos pareció una forma preciosa de seguir recorriendo el camino que ella abrió", afirmó Lucía Caamaño Muñez, hermana de María Caamaño y representante de la Asociación La Sonrisa de M4RÍA.

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La creación de la beca de investigación La Sonrisa de M4RÍA, destinada a financiar proyectos sobre el Sarcoma de Ewing, representa, según su hermana Lucía, aquello por lo que trabajan cada día: transformar todo el cariño que reciben en ayuda real y esperanza para otras familias que atraviesan esta enfermedad.

"Además, este proyecto tiene un significado aún más especial por su vínculo con la Selección Española y sus jugadores. Para nuestra familia siempre fueron mucho más que referentes deportivos; estuvieron presentes en momentos muy importantes y formaron parte de la vida de M4RÍA. Verlos hoy unidos a una iniciativa tan significativa hace que este homenaje y el compromiso con la investigación sean todavía más emocionantes", añadió.

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Todos los beneficios obtenidos con la venta de este Baby Pelón se destinarán íntegramente a la Beca de Investigación 'La Sonrisa de M4RÍA', impulsada por Fundación Juegaterapia junto al Grupo Español de Investigación en Sarcomas (GEIS), con el objetivo de continuar profundizando en el conocimiento y tratamiento del Sarcoma de Ewing, uno de los tumores óseos más agresivos y frecuentes en la infancia y la adolescencia.

Con el lanzamiento de este Baby Pelón y la creación de la Beca de Investigación 'La Sonrisa de M4RÍA', la Fundación Juegaterapia da un nuevo impulso a su compromiso con la investigación del Sarcoma de Ewing, una línea a la que ha destinado 262.000 euros desde 2023.

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La nueva beca se suma al compromiso de la Fundación Juegaterapia con la investigación del cáncer infantil, una causa a la que ya ha destinado 1.213.770 euros para impulsar proyectos científicos capaces de transformar el futuro de miles de niños y niñas y sus familias.

"Con este Baby Pelón, la Fundación Juegaterapia y la Real Federación Española de Fútbol vuelven a demostrar que el deporte puede convertirse en un motor de solidaridad y esperanza, y que cada gesto cuenta para impulsar la investigación y acercarnos a nuevos tratamientos contra el cáncer infantil", concluye la nota de prensa.

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