¿Qué tipo de papá tienes? El regalo ideal para consentirlo este Día del Padre

PR Newswire

CIUDAD DE MÉXICO, 16 de junio de 2026

· Samsung comparte una selección de regalos diseñados para adaptarse a distintos estilos de vida y personalidades para consentir a los papás en su día.

CIUDAD DE MÉXICO, 16 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- No todos los papás son iguales: hay quienes convierten la sala en un estadio cada fin de semana, los que encuentran su lugar favorito frente a la parrilla, los amantes de la música que siempre tienen el soundtrack perfecto para cada momento y los creativos que disfrutan descubrir nuevas formas de expresarse.

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Si algo tienen en común todos ellos, es que la tecnología puede acompañar y potenciar aquello que más disfrutan. Pensando en ello, Samsung comparte una selección de regalos diseñados para adaptarse a distintos estilos de vida y ayudar a encontrar el detalle perfecto para celebrar a papá en su día, sin importar su personalidad o pasiones.

El papá amante de la música

Para el papá que siempre tiene una playlist lista para cualquier ocasión y revive conciertos en la comodidad de la sala. Un gran regalo es la bocina inalámbrica Music Studio 7, con la que la música se escucha con una profundidad y detalle que transforman cualquier espacio en un escenario.

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Su sonido envolvente de 3.1.1 canales proyecta un audio de alta resolución hacia diferentes direcciones para crear una experiencia inmersiva, ideal para disfrutar desde sesiones de vinilos y playlists favoritas hasta conciertos. Lo mejor es que su diseño, creado por Erwan Bouroullec, combina belleza y tecnología para adaptarse a la decoración interior.

El papá artístico

Hay papás que disfrutan rodearse de diseño, fotografía y objetos que reflejan su personalidad, cuidando cada detalle para hacer del hogar un lugar único. Para ellos, The Frame es mucho más que una pantalla, es una pieza decorativa que se integra de manera natural al ambiente.

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Cuando está encendida, ofrece una experiencia visual de alta calidad, pero cuando está apagada, se transforma en una galería personal gracias a su Modo Arte al exhibir obras de arte, fotografías o imágenes seleccionadas para complementar la decoración. Una propuesta que combina tecnología, estilo y expresión personal en un solo dispositivo.

El papá deportista

Para los que disfrutan del estadio desde casa, una pantalla Mini LED lleva la emoción del deporte a otro nivel, gracias a su gran tamaño, colores vibrantes y un nivel de detalle que permite disfrutar cada jugada con una sensación más inmersiva.

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Esta pantalla está disponible hasta en 85" para vivir la emoción en grande, para los deportes cuenta con el Modo Fútbol AI, que optimiza con AI las imágenes para brindar colores más intensos, contrastes dinámicos y comentarios superclaros; además, tiene la capacidad, con inteligencia artificial, quitar la voz de los comentaristas o hacerla más nítida, para que papá viva cada pase y ovación del partido con claridad profesional.

Para quienes quieren tener a la mano todas las estadísticas, esta pantalla tiene Vision AI Companion (VAC), que ofrece respuestas y sugerencias sobre lo que está sucediendo en pantalla con la ayuda de Bixby y Copilot.

El papá chef

Algunos papás tienen el talento de reunir a todos alrededor de la mesa, son los encargados de la parrilla en las reuniones familiares, los que siempre están buscando nuevos ingredientes para sorprender a sus invitados y quienes disfrutan compartir grandes momentos a través de la comida.

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Un ejemplo es el nuevo refrigerador Bespoke AI con AutoView, con el que Papá podrá ver, a través de la ventana de la puerta, las bebidas y alimentos que tiene disponibles sin necesidad de abrirla. Además, siempre tendrá bebidas perfectamente frías gracias a sus cuatro tipos de hielo, incluidos los hielos esféricos, que pueden mantener la bebida fría hasta por 40 minutos, para disfrutar durante todo el partido.

El papá gamer

Para algunos papás, los videojuegos son una forma de relajarse, desafiarse y compartir momentos con quienes más quieren. Para ellos, los monitores Samsung Odyssey están diseñados para ofrecer una experiencia envolvente que potencia cada detalle del juego.

Con tecnología de alto rendimiento, imágenes fluidas y un diseño pensado para largas sesiones, son el complemento ideal para quienes disfrutan al máximo cada partida. Ya sea con un Odyssey OLED G8 para disfrutar gráficos espectaculares, un Odyssey OLED G9 para crear el setup definitivo o un Odyssey G6 para quienes buscan máxima velocidad y rendimiento.

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El papá cinéfilo

Si papá es un apasionado del cine y las series, las pantallas Micro RGB de Samsung son una opción ideal al ser las primeras del mundo en su tipo. Esta innovadora tecnología lleva la calidad de imagen a un nuevo nivel al ofrecer una precisión de color excepcional, contrastes más equilibrados y un nivel de detalle que transforma cada contenido en una experiencia más envolvente.

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El resultado son imágenes más realistas, tonos vibrantes y una mayor profundidad visual que permite apreciar cada detalle, desde las escenas más oscuras hasta los paisajes más luminosos.

Más allá de los regalos, el Día del Padre es una oportunidad para reconocer aquello que hace único a cada papá y celebrar las actividades que más disfruta. Ya sea que encuentre inspiración en la música, el arte, la cocina, los videojuegos o el entretenimiento en casa, la tecnología puede convertirse en una aliada para potenciar sus pasiones y crear momentos memorables en familia.

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FUENTE Samsung Mexico