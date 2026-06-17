La Comunidad apuesta por la mejora del estadio actual del Rayo con una inversión de 2,5 millones

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha subrayado la apuesta de la Comunidad de Madrid de mejorar el estadio actual del Rayo Vallecano con una inversión de más de 2,5 millones de euros.

Lo ha señalado así en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno tras ser preguntado por la intención del presidente del Rayo Vallecano, Raúl Martín Presa, de contar con un nuevo estadio para el equipo.

"Nosotros lo hemos dicho en distintas ocasiones, estamos trabajando para mejorar la instalación, hemos invertido recientemente más de 2,5 millones de euros, seguimos apostando por el Estadio de Vallecas y lógicamente las decisiones, en este caso de una entidad privada, son suyas y nosotros las respetaremos", ha subrayado.

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Sin embargo, el consejero ha destacado que se sigue trabajando en la mejora del estadio para que pueda estar "en las mejores condiciones" y para que pueda ser un lugar "para poder seguir realizando la práctica del deporte" y, en particular, donde se puedan celebrar partidos de fútbol, tanto de Liga como de competición internacional. "Esa es la apuesta y es en lo que estamos trabajando en la Comunidad de Madrid", ha enfatizado.