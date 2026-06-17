Indonesia vive la tercera jornada de protestas contra las políticas de Prabowo

(Actualiza con la participación en las protestas)

Yakarta, 17 jun (EFE).- Grupos estudiantiles y de la sociedad civil de Indonesia volvieron a manifestarse este miércoles en diferentes puntos del país para expresar su rechazo a la gestión económica y social del presidente, el exgeneral Prabowo Subianto, durante la tercera jornada de protestas.

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Las manifestaciones tuvieron lugar principalmente en Yakarta, con concentraciones a lo largo del día en varios puntos de la capital, aunque también hubo en ciudades como Malang, Surabaya y Bandung, esta última con enfrentamientos entre los manifestantes y la Policía, según vídeos compartidos en redes sociales.

Las autoridades anunciaron el despliegue de más de 4.500 agentes, después de dos jornadas de protestas que transcurrieron sin grandes incidentes, recogió la agencia pública Antara.

Si bien las protestas de hoy tuvieron menos éxito de convocatoria, a la espera de cifras sobre su participación, el viernes de la semana pasada y este lunes miles de personas salieron a las calles de las principales ciudades indonesias para exigir al Gobierno medidas que mejoren las condiciones de vida de la población.

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El país está impactado por los ajustes en los precios del combustible y un desgaste reputacional de Indonesia ante medidas de Prabowo tachadas de populistas.

Los manifestantes también reclaman intensificar la lucha contra la corrupción y centran gran parte de su malestar en el elevado gasto por el controvertido programa de comidas escolares gratuitas, impulsado por Prabowo y por el que se han registrado numerosas intoxicaciones alimentarias de alumnos.

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Estas protestas son una respuesta al momento que vive el país, la mayor economía del Sudeste Asiático, con su moneda, la rupia, en mínimos históricos, y un creciente malestar social por algunas iniciativas de Prabowo, entre ellas la militarización de las instituciones o la creación de un fondo soberano bajo su supervisión.

Sus críticos le que acusan de limitar el espacio cívico y de erosionar las libertades democráticas logradas tras la caída del dictador Suharto en 1998.

Estas marchas se producen menos de un año después de los disturbios que sacudieron Indonesia en agosto de 2025, cuando diez personas murieron y unas 4.000 fueron detenidas durante las protestas contra la subida salarial de los diputados, anunciada después de que miles de trabajadores perdieran su empleo en el marco de un programa gubernamental de recortes.

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Yerno del fallecido exdictador Suharto y acusado en el pasado de violaciones de derechos humanos, Prabowo, de 74 años, ganó las elecciones de 2024 y desde entonces está siendo cuestionado por ONG, que le acusan de un retroceso general en las libertades. EFE